Der vorzeitige Abgang von Flughafenchef Mühlenfeld scheint perfekt. Wie am Montag aus Aufsichtsratskreisen verlautete, hat er eine Vertragsauflösung unterschrieben. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt - Berlins Flughafenkoordinator scheint die besten Aussichten zu haben.

Der Berliner Flughafenchef Karsten Mühlenfeld verlässt vorzeitig das Unternehmen. Er habe eine Vertragsauflösung unterschrieben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Aufsichtsratskreisen. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.



Wer sein Nachfolger werden wird, ist noch nicht bekannt. Ergebnisse der Sondersitzung will der Aufsichtsrat am Nachmittag verkünden. Die Flughafen-Eigentümer Berlin und der Bund hatten das Vertrauen zu Mühlenfeld verloren, als dieser vor zwei Wochen den Technikchef auf der Baustelle für den Flughafen BER auswechselte. Der Gesellschafter Brandenburg hingegen wollte zunächst an dem Manager festhalten, rückte am Wochenende aber von dieser Position ab.



Auch Brandenburg rückte zuletzt von Mühlenfeld ab

Neuer Flughafen-Chef? Berlins Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (60)

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) war am Montag erneut zusammengekommen, um über die Zukunft des Flughafenchefs Karsten Mühlenfeld zu entscheiden. Sie setzten damit die lange Sondersitzung vom vergangenen Mittwoch fort. Da konnte man sich nicht einigen, ob Mühlenfeld entlassen werden soll oder nicht.



Insbesondere Berlins Regierender Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Müller (SPD), aber auch der Vertreter des Bundes, Staatssekretär Rainer Bomba (CDU), forderten Mühlenfelds Abschied.



Bomba gehört nicht mehr zu den Kandidaten

Als Übergangslösung für die Nachfolge von Mühlenfeld sind mehrere Kandidaten im Gespräch. Bundesstaatssekretär Bomba gehört noch rbb-Informationen nicht mehr dazu. Der CDU-Politiker erklärte, er wolle im Aufsichtsrat bleiben. Neuer Chef wird möglicherweise Berlins Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup. "Man diskutiert noch, aber es läuft auf ihn hinaus", heiß es laut der Nachrichtenagentur dpa aus dem Umfeld des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats.



Weitere Kandidaten sind Thomas Weyer (Finanzchef des Münchner Flughafens), Michael Clausecker (Vorstandssprecher der Rheinbahn und früherer Bombardier-Manager) und Michael Garvens (Flughafenchef von Köln/Bonn). Berlin prüft unterdessen auch, ob es möglich ist, den von Mühlenfeld im Alleingang entlassenen Technikchef Jörg Marks zum BER zurückzuholen.

Hintergrund Brandenburg geht auf Abstand zu BER-Chef Mühlenfeld Bisher hatten sich Brandenburgs Vertreter im BER-Aufsichtsrat gegen eine Abberufung des umstrittenen Flughafenmanagers ausgesprochen. Am Sonntag aber hat sich das nicht mehr so bestimmt angehört - dem Tag, bevor sich Karsten Mühlenfelds Zukunft als BER-Chef entscheidet. mehr

Entlassung bedeutet weitere Verzögerungen

Mühlenfelds vorzeitiger Abgang könnte weitere Verzögerungen am Bau nach sich ziehen. Wie bei den Vorgängern Hartmut Mehdorn und Rainer Schwarz muss sich jeder neue Geschäftsführer erst in das Milliardenprojekt einarbeiten. Weil nach der Fertigstellung des BER noch die technischen Abnahmen und ein monatelanger Probebetrieb folgen müssen, wäre auch ein Eröffnungstermin im Jahr 2018 gefährdet.



Deswegen hatte bereits der Bundesverband der deutschen Fluggesellschaften dringend vor weiteren Personalproblemen gewarnt. Auch der brandenburgische CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Genilke sagte: "Es ist derzeit nicht erkenntlich, dass wir mit einem Wechsel in der Geschäftsführung, dem Ziel, den Flughafen zu eröffnen, auch nur einen Schritt näher kommen."

Politik soll sich weniger einmischen

Die Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland kritisiert unterdessen, die Politik mische sich zu stark in das Geschäft der Flughafengesellschaft ein. Politiker gehörten bei einem öffentlichen Unternehmen in die Gesellschafterversammlung, "dort haben sie Kontrolle über das Kapital, das reicht", sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins, der Jurist Peter Dehnen, der dpa.



Mit ihrem politischen Mandat hätten Regierungschefs, Minister und Staatssekretäre andere Ziele als nur das Wohl des Unternehmens. Beim BER gehe es nicht mehr um den Flughafen, sondern um den Gesichtsverlust einzelner Personen, sagte Dehnen. Müller müsse das Gremium verlassen.

Opposition will Müllers Rücktritt als Chefaufseher

Das fordert auch die Berliner Opposition. Der CDU-Fraktionschef Florian Graf erklärte: "Das ist ein Zeichen der Handlungsunfähigkeit, wenn ein Aufsichtsrat sich vertagen muss, um dann weiter zu beraten. Meine Forderung ist, dass Herr Müller als Aufsichtsratsvorsitzender zurücktritt."



Auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen im brandenburgischen Landtag, Axel Vogel, hat sich indirekt dafür ausgesprochen, Müller abzulösen. Vogel sagte am Montag im rbb-Inforadio, über die Zusammensetzung des Gremiums müsse gesprochen werden. Es sei nur begrenzt arbeitsfähig, weil der Vorsitzende wohl zu wenig Zeit und Kompetenz habe. Der Grünen-Politiker erklärte weiter, er gehe davon aus, dass Mühlenfeld am Montag abgelöst wird. Er sei nicht zu halten. Es wäre ein völliges Versagen der Politik, wenn am Montag keine Lösung gefunden würde. Es komme darauf an, ein Paket mit besseren Strukturen und einer besseren Kommunikation aller Beteiligten zu schnüren.



Schlechte Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und Mühlenfeld

Auslöser für den Führungsstreit war ein Personalwechsel, den Mühlenfeld auf der Baustelle veranlasst hatte: Gegen den Willen des Aufsichtsrats hatte er den Technikchef Jörg Marks entlassen, weil dieser mehrere Termine am Bau nicht eingehalten hatte. Marks hatte die bis dahin unbeherrschbare Entrauchungsanlage des Hauptterminals in kleinere Abschnitte aufgeteilt und damit ein Hauptproblem gelöst.



Doch er soll Mühlenfeld zuletzt häufiger darin widersprochen haben, wie weitere Probleme aus dem Weg geräumt werden können. Über Marks' Entlassung hatte Mühlenfeld die Gesellschafter nur per SMS informiert.

Mit Informationen von Holger Hansen