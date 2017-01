Der neue Hauptstadtflughafen BER wird dieses Jahr mit Sicherheit nicht eröffnet. Das hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller auf der Klausurtagung der Berliner SPD in Erfurt erstmals zugegeben.

Aus der Eröffnung des BER im Jahr 2017 wird nichts. Bereits am Dienstag berichtete der rbb, dies sei unmöglich. Erstmals eingestanden hat das nun auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD): Die BER-Eröffnung könne im laufenden Jahr nicht mehr funktionieren. Das sagte Müller während der Klausurtagung der Berliner SPD in Erfurt.



Schwerwiegende Fehler bei den Türen

Nach rbb-Informationen funktionieren derzeit nur etwa 20 Prozent der insgesamt 1.400 Automatiktüren am Flughafen BER fehlerfrei. Bei 80 Prozent der Türen muss den Angaben zufolge die elektronische Ansteuerung korrigiert und zum Teil neu verkabelt werden. Die Automatiktüren im Terminal dienen nicht nur als Sicherheitsschleusen, sondern sind vielfach auch Bestandteil der Entrauchungsanlage. Die Korrektur der Fehler ist damit schwierig und dürfte viel Zeit in Anspruch nehmen.



Darüber hinaus haben sich bei der Abnahme des sogenannten Südpiers neue Probleme mit der Sprinkleranlagen ergeben. Ähnliche Schwierigkeiten sind nun auch im Hauptterminal zu erwarten. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte schon Anfang Januar in seinem monatlichen Fortschrittsbarometer mitgeteilt, dass es Ende 2016 auf der Baustelle kaum noch voranging.

Flughafen hielt offiziell noch an Eröffnung 2017 fest

Für den Start des BER noch in diesem Jahr hätte die bauliche Fertigstellung des Terminals bis Ende Januar erfolgen müssen. Schon seit Dezember hatte sich abgezeichnet, dass die geplante Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens 2017 nicht mehr zu schaffen ist. Offiziell hielt der Flughafen aber noch an dem Zeitplan fest.