Nach den schweren Krawallen im sächsischen Bautzen bereitet sich die Polizei auf weitere Einsätze vor. Die Stimmung in der Stadt ist angespannt. Eine von Rechten angekündigte Demonstration wurde aber kurzfristig wieder abgesagt - unter Vorbehalt.

Die Polizei im sächsischen Bautzen will nach den schweren Ausschreitungen am Mittwoch zwischen Rechten und jungen Flüchtlingen zusätzliche Kräfte einsetzen. "Die Lage wird weiter so eingeschätzt wie in den letzten Tagen, und entsprechend haben wir unsere Einsatzkräfte auch für das Wochenende geplant", sagte ein Sprecher der Polizei Görlitz. Die Stimmung in der Stadt ist weiter angespannt.

Rechte Demo abgesagt

Eine von rechten Gruppen für heute angekündigte Demonstration wurde kurzfristig abgesagt. "Ab sofort werden wir Bautzens Politikern die Möglichkeit geben, Taten folgen zu lassen", hieß es in einer bei Facebook verbreiteten Erklärung. Man werde nun wöchentlich entscheiden, "ob wir neu mobilisieren".

Bundesregierung verurteilt Krawalle

Die Bundesregierung verurteilte die Ausschreitungen. Es müsse dafür gesorgt werden, dass die Gesetze sowohl von Flüchtlingen als auch von einheimischen Bürgern eingehalten werden, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Aggressive, fremdenfeindliche und gewalttätige Ausschreitungen seien "unseres Landes nicht würdig", betonte sie. Das Bundesinnenministerium wollte den erneuten Fall nicht kommentieren. Dies falle in die Zuständigkeit der Landesbehörden, sagte ein Sprecher. Er bestätigte, dass die Bundespolizei bei den Krawallen am Mittwoch zur Unterstützung angefordert wurde. Sie half demnach mit mehr als 20 Beamten bei der Sicherung der Flüchtlingsunterkunft, war bei den vorhergehenden Ausschreitungen aber noch nicht vor Ort.

Weitere Aufmärsche in Bautzen angesagt

tagesschau24 13:00 Uhr, 16.09.2016, Patricia Klieme, MDR







Rechtes Netzwerk in Sachsen

Das Aggressionspotenzial in Bautzen habe sich offenbar über Monate oder Jahre aufgebaut, sagte der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, Frank Richter, im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Bereits im Mai 2011 sei man mit ähnlichen Bildern aus Bautzen und anderen Städten konfrontiert worden. Damals seien maskierte Menschen mit Fackeln durch das abendliche Bautzen gezogen, mit Parolen wie "Sei ein Deutscher". Daraus sei zu schließen, "dass ein gut strukturiertes rechtsradikales Netzwerk entstanden ist, das gelenkt wird und in der Lage ist, Aggressionspotenzial abzurufen". Er appellierte an die Politik und die Zivilgesellschaft, offen über das Problem zu sprechen.

Keine "Pogromstimmung"

Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens erklärte im Morgenmagazin, die Lage unterschätzt zu haben. In den vergangenen Wochen habe es bereits Klagen von Anwohnern über pöbelnde Gruppen gegeben. Einen Handlungsbedarf habe man nicht gesehen. Die Flüchtlingssituation sei aus seiner Sicht in den letzten Monaten kein Thema in der Stadt gewesen. Für die Verwaltung sei es schwierig, die Relevanz von Problemen zu erkennen, die nur untereinander weitererzählt würden und sich dann hochschaukelten.

Dass es eine "Pogromstimmung" in der Stadt gebe, wies Ahrens zurück. "Pogromstimmung ist glaube ich nicht der passende Ausdruck. Es ist tatsächlich so, dass die Stimmung gegen diese Gruppe von Jugendlichen sich ziemlich schnell zugespitzt hat."

Ausgangssperre gegen Flüchtlinge

Lautstarke Proteste von rechten Gruppen gegen Flüchtlinge, gab es nach Angaben der Polizei auch am Donnerstagabend. Demnach versammelten sich etwa 350 Menschen. Oberbürgermeister Ahrens suchte das Gespräch mit Anwohnern und Einheimischen. Sie hätten in der Innenstadt "ihre Anliegen teils lautstark vorgetragen, jedoch gab es keinen Anlass für polizeiliches Einschreiten", hieß es. Später am Abend demonstrierten etwa 25 Personen des linksalternativen Spektrums gegen Fremdenfeindlichkeit. Sie seien überwiegend aus Dresden und Leipzig angereist, teilte die Polizei mit.

Der Landkreis zog Konsequenzen. Vier Flüchtlinge wurden an andere Standorte gebracht. Zudem erhielten 30 in der Stadt lebende jugendliche Flüchtlinge ein Alkoholverbot und es wurde eine nächtliche Ausgangssperre gegen sie verhängt.

Eine Gruppe aus dem linksalternativen Spektrum demonstrierte in Bautzen gegen Fremdenfeindlichkeit.

Gewalttätige Ausschreitungen

Am Mittwochabend waren rund 20 junge Flüchtlinge und etwa 80 gewaltbereite Jugendliche, zum großen Teil rechtsextreme Einheimische, aufeinander losgegangen. Die Flüchtlinge hatten nach Polizeingaben Steine und Flaschen auf Einheimische und Rechte geworfen. Diese indes traten ebenfalls gewaltbereit auf und provozierten mit einschlägigen Parolen. Die Polizei trennte beide Lager und verhinderte so eine größere Eskalation.