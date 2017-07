Nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt mit einem Toten und sechs Verletzten hat die Polizei Details zum Angreifer und zu den Opfern veröffentlicht. Beim Täter handle es sich um einen 26 Jahre alten Mann, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde.

Bei der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt sind ein Mann getötet und sechs weitere Menschen verletzt worden. Zunächst war von vier Verletzten die Rede gewesen. Bei dem Toten geht die Polizei aufgrund von Ausweispapieren davon aus, dass es sich um einen 50-jährigen Mann handelt.

Eine 50-Jährige sowie vier Männer im Alter von 64, 57, 56 und 19 Jahren erlitten demnach Messerstichverletzungen. Ein 35-Jähriger sei nach derzeitigem Stand beim Überwältigen des Tatverdächtigen verletzt worden. Die Verletzungen seien teilweise schwer.

Auch Staatsschutz ermittelt

Der mutmaßliche Täter ist der Polizei zufolge in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren worden. Er sei 26 Jahre alt, teilten die Behörden am Abend mit. Die Staatsangehörigkeit werde noch geklärt. Die Polizei bildete eine Sonderkommission unter Beteiligung der Mordkommission und des Staatsschutzes. Letzterer ist für politisch motivierte Delikte zuständig. "Weiterhin wird in alle Richtungen ermittelt. Dies schließt Ermittlungen des Staatsschutzes ausdrücklich ein", so die Polizei.

Es handele sich um einen Einzeltäter, teilte die Polizei kurz nach der Festnahme mit. Teil der Ermittlungen sei unter anderem der Hintergrund des Täters und seine Motivlage, so Polizeisprecher Zill. Zur Möglichkeit eines Terror-Hintergrunds sagte er: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Einschätzung seriös nicht möglich." Auch Berichte, wonach der Angreifer "Allahu Akbar", Gott ist groß, gerufen habe, bestätigte Zill nicht.

Der Messerstecher hatte am Nachmittag einen Supermarkt im Hamburger Stadtteil Barmbek betreten und auf Kunden eingestochen. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Zeugen verfolgten ihn und verständigten die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Beamten nahmen den Mann in der Nähe des Tatorts fest.

Janita Otten, NDR, mit ersten Einschätzungen

tagesschau24 18:00 Uhr, 28.07.2017







Bitte um Mithilfe

Zur Aufklärung der Tat hat die Polizei um Mithilfe gebeten. Auf Twitter wies sie auf ein entsprechendes Portal hin, das die Beamten dafür aktiviert haben. Darauf können selbst erstellte Videos und Fotos des Tatgeschehens hochgeladen werden. "Bitte nur eigenproduzierte Bild- und Videodateien heraufladen", bat die Polizei.

Für allgemeine Hinweise sollten sich Zeugen an eine Polizeidienststelle in der Nähe wenden, in dringenden Fällen sei die Notrufnummer 110 zu wählen.

Messerattacke in Hamburg-Barmbek

tagesschau24 18:00 Uhr, 28.07.2017, Anna Kohout, NDR







