Die CSU bleibt bei ihrer Position, die CDU reagiert zunehmend genervt: Im Asylstreit gibt es keine Annäherung zwischen den Unionsparteien - dafür immer mehr gegenseitige Vorwürfe.

Im Asylstreit zwischen CDU und CSU bleiben die Fronten verhärtet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer wichtigen Weggabelungsphase: "Wir müssen liefern - und zwar alle miteinander", sagte der CSU-Politiker der tagesschau. "Wir setzen in Bayern das um, was woanders noch diskutiert wird." Bundesinnenminister Seehofer drohte der Kanzlerin in einem Interview mit dem Koalitionsbruch.

Unionsstreit setzt sich fort

tagesschau 12:00 Uhr, 22.06.2018, Oliver Köhr, ARD Berlin







"Im Kern geht es um was anderes"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kritisierte, die CSU schiebe den Asylstreit nur vor. Der CDU-Politiker nannte den Vorschlag der CSU dazu "vollkommen untauglich". Er warf der Schwesterpartei vor, sie wolle die Koordinaten der Union anders ausrichten. Kanzlerin Angela Merkel rief zur Sacharbeit auf. Sie "arbeite dafür, dass die Koalition ihre Aufgaben auch erfüllen kann", so Merkel während ihres Libanon-Besuchs.

Auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles kritisierte erneut den Streit in der Union um die Flüchtlingspolitik: "Ich bin sehr verärgert über die Art und Weise, wie hier mit Deutschland gespielt wird." Die CSU habe offenbar Panik, in Bayern die absolute Mehrheit zu verlieren, sagte Nahles in den tagesthemen. Es gehe in dem Streit nicht mehr um die Flüchtlingspolitik, sondern um "Machtkämpfe, Rivalitäten und innerparteilichen Geländegewinn".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. Juni 2018 um 12:00 Uhr und 14:00 Uhr.