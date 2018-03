In der Debatte um Armut in Deutschland hat die Opposition die Äußerungen des künftigen Gesundheitsministers Spahn als "arrogant" und "überheblich" gegeißelt. Kritik kam auch aus den eigenen Reihen.

Die Debatte um Armut in Deutschland schlägt nach den Äußerungen des künftigen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) hohe Wellen. Die Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, warf Spahn in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vor, die Bezieher von Hartz IV "mit arroganten Belehrungen zu verhöhnen". Immer mehr ältere Menschen, die in ihrem Leben hart gearbeitet hätten, und viele Alleinerziehende seien auf die Hilfe der Tafeln angewiesen seien. Das sei ein Armutszeugnis für Deutschland und ein Beleg dafür, dass der Sozialstaat nicht mehr funktioniere, sagte Wagenknecht.

Grünen-Chef Robert Habeck warf Spahn in der "Bild" vor, "überheblich" zu sein. "Kinder- und Altersarmut, Demütigungen und Existenzängste sind real - oft nicht trotz, sondern wegen Hartz IV", so Habeck.

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil widersprach Spahn. "Es gibt einfach Bereiche, wo wir sehen: Trotz Hartz IV geht es den Menschen nicht gut, und da wollen wir ran", sagte Klingbeil im gemeinsamen-"Morgenmagazin" von ARD und ZDF.

"Menschen wollen aus Hartz IV wieder raus"

Kritik an Spahns Äußerungen kam auch aus den eigenen Reihen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte im ZDF-"Morgenmagazin" davor, dass Menschen, "die wie er oder ich gut verdienen, versuchen zu erklären, wie man sich mit Hartz IV fühlen sollte", sagte sie. Die Menschen, die sie kenne, wollten jedenfalls aus Hartz IV wieder raus.

Spahn hatte am Wochenende in einem Interview gesagt, niemand müsse in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Deutschland habe "eines der besten Sozialsysteme der Welt". Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut.

