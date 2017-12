Mehrere tausend Menschen haben auch am Sonntag in Berlin gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem demonstriert. Wieder wurde eine Israel-Fahne verbrannt. Innenminister de Maizière verurteilte die Vorfälle scharf.

In Berlin haben am Sonntag erneut zahlreiche Menschen gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem demonstriert. Laut Polizei zogen etwa 2500 Teilnehmer durch Neukölln und Kreuzberg. Wieder wurde dabei mindestens eine Israel Fahne verbrannt. Mehrere Verfahren gegen Demonstrationsteilnehmer wurden eingeleitet - unter anderen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Bereits am Freitag war es in Berlin zu zwei Demonstrationen gekommen, die sich gegen die angekündigte Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem richteten - auch da brannten mehrere Israel-Fahnen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière verurteilte das Verbrennen der Fahnen scharf. Deutschland sei "dem Staat Israel und allen Menschen jüdischen Glaubens in ganz besonderer Weise verbunden", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Wir akzeptieren nicht, wenn Juden oder der Staat Israel auf diese beschämende Weise beleidigt werden."

"Versammlungsfreiheit muss friedlich ausgeübt werden"

Die Bundesregierung sei sich der besonderen Lage im Nahen Osten bewusst, so de Maizière. "Auch und besonders vor diesem Hintergrund verurteilen wir es auf das Schärfste, wenn im Rahmen der Demonstration Gewalt verübt wird und israelische Flaggen verbrannt werden. In Deutschland gelten die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Diese Freiheiten müssen aber friedlich ausgeübt werden."

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kritisierte die antisemitischen Vorfälle. Wer das hohe Gut der freien Meinungsäußerung für Antisemitismus und Rassismus missbrauche und durch das Verbrennen von Fahnen Hass säe, könne dafür nicht den Schutz des Demonstrationsrechts nutzen, erklärte Müller. Die Polizei werde jede Kundgebung auflösen, von der Straftaten ausgingen.