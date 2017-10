Monatelang untersuchte der Sonderbeauftragte Jost die Ermittlungen zum Berliner Attentäter Amri. Nun hat er seinen Bericht vorgestellt - und massiv die Behörden kritisiert. Hätte die Polizei nicht so viele Fehler gemacht, hätte der Anschlag vielleicht verhindert werden können.

Es ist ein vernichtendes Zeugnis, das Bruno Jost den Behörden im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri ausstellt. Der Sonderbeauftragte des Berliner Senats zur Aufklärung des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat während seiner monatelangen Ermittlungen zahlreiche fachliche und organisatorische Fehlleistungen bei den deutschen Sicherheitsbehörden festgestellt. "Es gab grobe Fehler, die nicht hätten vorkommen dürfen", sagte er bei der Vorstellung seines Abschlussberichts.

Martin Krebbers, RBB, zu den Ergebnissen des Sonderermittlers

tagesschau 14:00 Uhr, 12.10.2017







Auf 68 Seiten fasst der Sonderermittler seine seit Mitte April gewonnenen Erkenntnisse zusammen und kritisiert dabei besonders die Berliner Kriminalpolizei, aber auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Unter anderem kommt er zu dem Schluss, dass Amri Ende Juni 2016 hätte eingesperrt werden können. Monate vor dem Attentat vom 19. Dezember war der ausreisepflichtige Tunesier in Friedrichshafen festgenommen und zwei Tage lang festgehalten worden. Landeskriminalbeamte aus Berlin und Nordrhein-Westfalen seien aber nicht nach Baden-Württemberg gereist, um Amri mit den zahlreichen Verdächtigungen gegen ihn zu konfrontieren.

Jost sprach von einer "zumindest sehr realistischen Chance, ihn zumindest in Friedrichshafen über drei oder vier Monate aus dem Verkehr zu ziehen". Amri war als sogenannter islamistischer Gefährder bekannt. Er hätte laut Jost wegen seines Drogenhandels und gefälschter Ausweise höchstwahrscheinlich verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht werden können. In dieser Zeit hätte man seine Abschiebung erreichen können. "Da wurde alles falsch gemacht, was man falsch machen kann", so der Sonderermittler.

Observation trotz Genehmigung abgebrochen

Schon in seinem Zwischenbericht hatte Jost festgestellt, dass im Berliner Landeskriminalamt (LKA) nachträglich Akten manipuliert worden waren, um eine verpasste mögliche Gelegenheit zur Festnahme Amris wegen Drogenhandels zu kaschieren. Nun machte er bekannt, dass diese Manipulation beim Verfassen eines Berichts an den Senat zwei Tage nach dem Anschlag ihren Anfang nahm.

Jost kritisierte auch die schon Ende Juli abgebrochene Observation Amris, obwohl eine Genehmigung bis Ende Oktober vorlag. Rechtliche Konsequenzen gegen einzelne Beteiligte jenseits der mit Manipulationsvorwürfen konfrontierten LKA-Beamten hält er indes für unwahrscheinlich.

Bei dem Anschlag in Berlin hatte Amri einen Lastwagen gezielt in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Zwölf Menschen starben, etwa 70 weitere wurden verletzt.