Wirtschaftsminister Altmaier hofft weiterhin, dass deutsche Firmen von den US-Zöllen auf Stahl ausgenommen werden. Bundesbankpräsident Weidmann rechnet derweil vorerst mit überschaubaren Auswirkungen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt trotz der amerikanischen Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU auf Ausnahmen für deutsche Hersteller von Spezial-Stählen. Mit Blick auf mögliche Auswirkungen der Strafzölle auf die deutsche Wirtschaft sagte Altmaier der "Rheinischen Post": "Es hängt insbesondere davon ab, wie die USA die Maßnahmen umsetzen und in welchem Umfang amerikanische Firmen Ausnahmeregelungen beantragen werden, was nach dem US-Recht möglich ist."

Solche Ausnahmen seien im Interesse von US-Firmen. "Ich gehe davon aus, dass Spezial-Stähle, die in Deutschland angefertigt werden, nicht so leicht aus einheimischer US-Produktion ersetzt werden können", so Altmaier. Daher hätten die amerikanischen Unternehmen weiterhin ein hohes Interesse an zollfreiem Spezial-Stahl aus Deutschland. "Ansonsten müssen sie die Preise ihrer Produkte stark erhöhen."

Der Minister rief die Europäer dazu auf, "geschlossen und selbstbewusst" zu handeln. "Dann können wir einen Handelskrieg vielleicht noch verhindern." Vor dem Hintergrund angedrohter US-Strafzölle auf europäische Autos sagte der Wirtschaftsminister: "Ich glaube nicht, dass irgendeiner am längeren Hebel sitzt. Bei einer Spirale von gegenseitigen Zöllen wird es nur Verlierer geben." Diese Einsicht müsse sich durchsetzen.

Weidmann: Risiko zunächst gering

Bundesbankpräsident Jens Weidmann rechnet derweil wegen der Zölle zunächst nicht mit größeren ökonomischen Verwerfungen. "Die unmittelbaren Auswirkungen der jetzigen Beschlüsse sind meines Erachtens begrenzt. Wir reden hier über 0,04 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union", sagte Weidmann dem ZDF.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann: Unmittelbaren Auswirkungen sind begrenzt

Zugleich betonte der Bundesbankpräsident, die Verhängung sei natürlich eine Eskalation des Handelskonflikts mit den USA. Eine weitere Verschärfung könne Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen haben und könnte auch die Konjunktur beeinflussen. "Wir müssen natürlich entschlossen und im Rahmen der WTO-Regeln reagieren", betonte Weidmann.