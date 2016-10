Die Ermittlungen im Fall des Terrorverdächtigen Al-Bakr liegen bei der Bundesanwaltschaft und werden auch nach seinem Suizid weitergeführt. Unter normalen Umständen wäre der Verdächtige längst in Karlsruhe.

Von Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte

Wer in Deutschland von der Polizei festgenommen wird, muss bis zum Ende des darauffolgenden Tages entweder einem Richter vorgeführt werden, der einen Haftbefehl erlässt - oder er muss wieder freigelassen werden. Als Jaber al-Bakr am sehr frühen Montag gegen 00:30 Uhr festgenommen wurde, begann also die Uhr zu laufen. Bis Dienstag 23:59 musste ein Haftbefehl her.

Zuständig war eigentlich Karlsruhe

Zu diesem Zeitpunkt gab es allerdings bereits einen Haftbefehl des Ermittlungsrichters in Sachsen. Den hatte die Staatsanwaltschaft Dresden schon am Wochenende beantragt, als sie noch zuständig war und der Generalbundesanwalt den Fall noch nicht übernommen hatte. Deswegen war die Sache für Karlsruhe ziemlich einfach. Die Bundesanwälte konnten den Fall an sich ziehen, mussten sich aber um die Vorführung bei einem Richter zunächst keine Sorge mehr machen.

Der sonst übliche Aufwand mit Hubschraubern und mobilen Einsatzkomanndos, die Terrorverdächtige innerhalb der Frist nach Karlsruhe bringen, war diesmal verzichtbar. Wenn Al-Bakr noch am Leben wäre, hätte die Bundesanwaltschaft ihn in den kommenden Tagen nach Karlsruhe bringen lassen, um den Haftbefehl des Amtsgerichts auf einen Haftbefehl des Bundesgerichtshofs umstellen zu lassen. Das wäre aber eine Formalie gewesen. Der Termin stand noch nicht fest.

Syrische Helfer gelten weiter als Zeugen

Diese Umstellung ist in den kommenden Tagen weiterhin für den zweiten Verdächtigen Khalil A. vorgesehen. Derzeit gibt es aber noch keinen Termin dafür, denn auch er sitzt bereits durch eine Entscheidung des Dresdner Ermittlungsrichters im Gefängnis. Er ist derzeit der einzige Beschuldigte in dem Terrorverfahren. Die Männer, die Al-Bakr am Montag überwältigt haben, gelten weiterhin nur als Zeugen.

