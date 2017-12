Man nimmt es dem neuen AfD-Sprecher Gauland ab, dass er eigentlich nicht Parteichef werden wollte. Doch es führte kein Weg an dem Vertreter des rechten Flügels vorbei, analysiert Karin Dohr. Gegen den Rechtsaußenflügel kann zurzeit niemand eine Spitzenposition in der AfD einnehmen.

Eine Analyse von Karin Dohr, ARD-Hauptstadtstudio

Die AfD hat eine Richtungsentscheidung getroffen: weg von einem bürgerlich-realpolitischen Kurs, hin zu einer weiten Öffnung nach rechtsaußen. Beide Personen des Spitzenteams wurden gewählt, nachdem sie sich in ihren Bewerbungsreden klar und deutlich vor dem nationalkonservativen Flügel rund um Björn Höcke verbeugt haben.

Jörg Meuthen bezeichnete sich zwar als bürgerlich und nicht zum Flügel gehörend, doch er betonte die wichtige Rolle eben dieses Flügels für die AfD. Dafür hat er heftigen Applaus geerntet. Soweit, so erwartet.

Nach zweit Wahlgängen gescheitert

Die Überraschung, die viele Flügel-Vertreter hinter den Kulissen schon den ganzen Tag angekündigt hatten, war dann Doris von Sayn-Wittgenstein, Landesvorsitzende von Schleswig-Holstein. Sie gab das hartleibige Gegenprogramm zum realpolitisch argumentierenden Konkurrenten Georg Pazderski, Landesvorsitzender aus Berlin. Und sie, die gerade mal seit einem Jahr bei der AfD ist, wurde dafür mit frenetischen "Doris, Doris"-Rufen gefeiert.

Zwei Wahlgänge folgten, es gab keine klare Mehrheit - dann war Pazderski gescheitert. Von Sayn-Wittgenstein hatte ihre Aufgabe erfüllt und zog die Kandidatur zurück. Nach chaotischen Szenen und einer mehr als halbstündigen Unterbrechung stellte sich dann Alexander Gauland zur Verfügung.

Man nimmt es Gauland ab, dass er eigentlich nicht Parteichef werden wollte. Doch es führte kein Weg an ihm vorbei - alles andere hätte die AfD in eine ernste Krise geführt. Die Delegierten im Saal, die sich selbst als gemäßigt bezeichnen, sprechen von Fassungslosigkeit und einer Katastrophe. Nicht, weil sie Gauland ablehnen - sondern weil sie heute erkennen mussten, was in einem politischen Knalleffekt offensichtlich geworden ist: Wer sich klar gegen den Rechtsaußenflügel stellt, kann derzeit in der AfD keine Spitzenposition einnehmen.

