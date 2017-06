Sind Abschiebungen nach Afghanistan "zumutbar" oder nicht? Um diese Frage ist nach dem Anschlag von Kabul mit mindestens 90 Toten Streit entbrannt. CSU-Politiker Herrmann ist für weitere Abschiebungen, die Ministerpräsidenten von Bremen und Rheinland-Pfalz dagegen.

Nach dem verheerenden Bombenanschlag in direkter Nähe der deutschen Botschaft in Kabul ist die Debatte um einen Abschiebe-Stopp nach Afghanistan neu entbrannt. Während Unionspolitiker die Abschiebungen für zumutbar halten, sprachen sich Politiker von SPD und Grünen dagegen aus.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Abschiebungen nach Afghanistan seien "immer noch zumutbar". Der jüngste Anschlag in Kabul sei fürchterlich gewesen, "aber man muss nicht deswegen die Abschiebungen stoppen". Auch CSU-Chef Horst Seehofer lehnt einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan ab. Es sei jetzt große Sorgfalt nötig bei der Frage, in welche Region abgeschoben werden könne, sagte Seehofer und warnte vor "hektischen Kurzschluss-Entscheidungen".

Das entspricht auch der Haltung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Er will weiter abgelehnte Asylbewerber zurückschicken - trotz des am Mittwoch abgesagten Abschiebeflugs. Die Entscheidung hatte er damit begründet, angesichts des Anschlags hätten die Mitarbeiter der Botschaft in Kabul derzeit Wichtigeres zu tun als sich mit Abschiebungen zu beschäftigen. "Deshalb habe ich entschieden, diesen Flug abzusagen. Er wird aber bald möglichst nachgeholt." Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth sagte der "Rheinischen Post": "Es gibt Provinzen und Distrikte, in denen die Lage vergleichsweise sicher und stabil ist."

Abschiebungen nach Afghanistan wegen Überlastung nach Anschlag aufgeschoben

Bremen und Rheinland-Pfalz für Stopp

Zweifel daran äußerte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). "Der grausame Anschlag in Kabul macht es aus meiner Sicht zwingend, dass die Bundesregierung ihre Sicherheitseinschätzung überprüft", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sieling verwies zudem auf einen Bericht des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, der die Sicherheitslage in Afghanistan überall im Land als unsicher bewertet. Nicht zuletzt dieser Bericht habe "sehr deutlich gemacht, dass es eine Reihe offener Fragen hinsichtlich der Sicherheitslage in Afghanistan gibt", sagte der Bürgermeister. Bremen habe sich deshalb wie andere Länder auch nicht an den Abschiebungen in das Land beteiligt.

Ähnlich verfährt auch Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) appellierte an die Bundesregierung, ihre Haltung zu Abschiebungen in das Land auf den Prüfstand zu stellen. Ihre rot-grüne Koalition schiebt derzeit keine abgelehnten Asylbewerber nach Afghanistan ab.

Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sprach sich für einen zeitweisen Abschiebestopp aus. "Im Augenblick sind Abschiebungen nach Afghanistan nicht zu verantworten. In diesem Land können die Menschen nirgendwo sicher leben", sagte er der "Passauer Neuen Presse". SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sprach dagegen von "relativ sicheren" Gegenden in Afghanistan.

Grüne: Zynische Bundesregierung

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour warf der Bundesregierung Schönfärberei vor. "Der schlimmste Anschlag seit dem Fall der Taliban zeigt die Dramatik der Sicherheitslage in Afghanistan", sagte er der "Heilbronner Stimme". "Es ist nur noch zynisch, wenn die Bundesregierung ihre für Abschiebungen geschönte Einschätzung der Sicherheitslage nicht endlich korrigiert."

Pro Asyl forderte einen kompletten Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan und eine Freilassung möglicher Abschiebehäftlinge aus dem Land.

Tumulte bei Abschiebeversuch

Die versuchte Abschiebung eines 20-jährigen Afghanen in Nürnberg hat derweil für Tumulte gesorgt. Mit einer Sitzblockade und einer spontanen Demonstration versuchten bis zu 300 Menschen, die Abschiebung des Mannes zu verhindern. Die Beamten wollten den 20-Jährigen in einer Berufsschule während des Unterrichts abholen. Mitschüler hätten sich daraufhin auf die Straße direkt vor den Streifenwagen gesetzt und die Abfahrt blockiert, schilderte ein Polizeisprecher. Neun Polizisten wurden verletzt, fünf Menschen vorübergehend festgenommen.

Über dieses Thema berichtet tagesschau24 am 01. Juni 2017 um 10:00 Uhr.