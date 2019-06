Zahlreiche deutsche Medien haben eine falsche Angabe der "Bild am Sonntag" über rechtsextreme Gewalttaten übernommen. Die Zahlen liegen deutlich höher als dargestellt.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Am Wochenende haben Nachrichtenagenturen und viele Medien in Deutschland, darunter auch die tagesschau, eine falsche Zahl der "Bild am Sonntag" übernommen. So hatte die "BamS" berichtet, die Zahl rechtsextremer Gewalttaten sei im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Während 2017 noch 28 solcher Taten erfasst worden seien, seien es 2018 bereits 48 gewesen, meldete die Zeitung unter Berufung auf den neuen Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Die tatsächlichen Zahlen der rechtsextremen Gewalttaten liegt allerdings um ein Vielfaches höher. Nach Angaben des Verfassungsschutzes hatte es 2017 insgesamt 1054 rechte Gewalttaten gegeben habe. 2016 waren es sogar 1600. Sinkende Gewalttatenzahlen dürften jedoch nicht über das anhaltend hohe Gefährdungspotenzial hinwegtäuschen.

Allein 49 antisemitische Gewalttaten von rechts

Laut der vom Bundeskriminalamt jährlich veröffentlichten Statistik "Politisch Motivierte Kriminalität" (PMK) wurden 2018 bundesweit allein im Themenfeld Hasskriminalität 871 rechte Gewalttaten registriert. 2017 waren es 821.

Laut BKA gab es im vergangenen Jahr im Bereich Antisemitismus 49 Gewalttaten, die rechtsmotiviert waren, im Jahr 2017 waren es demnach 29 Gewalttaten. Mutmaßlich bezieht sich die Angabe der "BamS" also auf antisemitische Gewalttaten von rechts, nicht auf alle rechten Gewalttaten insgesamt.

Rechte Gewalttaten im Bereich Hasskriminalität (Quelle: BKA) Themenfeld 2017 2018 Hasskriminalität gesamt 821 871 Fremdenfeindlich Gewalttaten 794 860 Antisemitische Gewalttaten 29 49 Rassistische Gewalttaten 158 246 Gegen sexuelle Orientierung gerichtet 5 12 Antiziganistische Gewalttaten 1 7 Islamfeindliche Gewalttaten 52 65

Die Zahlen sind dem BKA zufolge also deutlich gestiegen. Die rechten Straftaten dominieren die Statistik der Hasskriminalität.

Gewalttaten im Bereich Hasskriminalität 2018 Themenfeld rechts links ausl. Ideologie religiöse Ideologie nicht zuzuordnen Straftaten Hasskriminalität 7153 77 232 184 467 Gewalttaten Hasskriminalität 871 12 51 32 102

Die Zahlen des Bundeskriminalamts zur politisch motivierten Kriminalität veröffentlichte das Bundesinnenministerium im Mai. Der Jahresbericht des Bundesamts für Verfassungsschutz soll in dieser Woche vorgestellt werden.