Ob der Kandidatin "nur" mit Filzstift eine Brille verpasst oder das Wahlplakat komplett übermalt wird - rechtlich gesehen ist beides Sachbeschädigung. Was droht da? Und was ist bei extremen Plakaten?

Julian Köster-Eiserfunke, ARD-Rechtsredaktion Karlsruhe

Wahlplakate gehören den Parteien, die sie aufgehängt haben. Deswegen begeht man eine strafbare Sachbeschädigung, wenn man sie beschädigt oder zerstört. Es kommt auch nicht darauf an, ob man das Plakat zerreißt, etwas draufmalt oder draufklebt. Entscheidend ist, dass das Plakat nachher nicht mehr so aussieht wie vorher.

Wenn man Wahlplakate einfach mitnimmt, sie aber äußerlich so lässt, wie sie sind, begeht man keine Sachbeschädigung. Dafür droht dann ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Das Strafgesetzbuch sieht hierfür sogar noch höhere Strafen als für Sachbeschädigung vor.

In den letzten Tagen und Wochen häufen sich die Beschwerden von Bürgern über den Inhalt mancher Wahlplakate. Man muss in solchen Fällen tatsächlich nicht tatenlos bleiben: Der beste Weg ist der zur Polizei. Die ermittelt dann und leitet ihr Ergebnis an die Staatsanwaltschaft weiter. Dort wird dann rechtlich geprüft, ob die Inhalte wirklich strafbar sind.

Als Bürger kann man sich aber auch direkt an die Behörden meiner Gemeinde wenden und sie auf die problematischen Plakate aufmerksam machen.