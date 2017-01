Sturmtief "Egon" hat auch Teile Europas im Griff: In Frankreich fiel in 330.000 Haushalten der Strom aus. Passagiere eines Thalys mussten die Nacht im Zug verbringen. Wegen einer Sturmflutwarnung wurden die Bewohner mehrerer südenglischer Küstenorte zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert..

Wegen des Sturmtiefs "Egon" ist in mehr als 330.000 Haushalten in Frankreich der Strom ausgefallen. Betroffen waren vor allem die nordfranzösischen Regionen Normandie und Picardie, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. Heftige Winde fegten mit Geschwindigkeiten von teilweise mehr als 130 Kilometern pro Stunde über das Land, entwurzelten Bäume, rissen Stromkabel herunter und beschädigten zahlreiche Dächer. In Südfrankreich wurde eine Frau von einem Baum erschlagen. Tausende Feuerwehrleute und Techniker rückten zu zahlreichen Einsätzen aus.

In Avranches in der Normandie hatten die Feuerwehr nach dem Sturm alle Hände voll zu tun.

180 Passagiere verbrachten die Nacht im Zug

In Nordfrankreich mussten 180 Passagiere eines Thalys-Schnellzugs auf dem Weg von Brüssel nach Paris die Nacht im Zug verbringen. Grund waren gleich zwei Oberleitungsschäden, wie ein Sprecher der französischen Staatsbahn SNCF sagte. Die Feuerwehr und der Zivilschutz brachten den Passagieren Decken, heiße Getränke und Essen in den Zug. Er kam schließlich am Freitagvormittag in Paris an - geplant war die Ankunft für Donnerstagabend.

"Egon" sorgte auch in der Schweiz für massive Probleme

Sturmtief "Egon" sorgte auch in der Schweiz für Probleme und legte teilweise den Verkehr lahm. In der Region Basel fielen Züge aus, am Bodensee Fähren, wie die Schweizer Bahnen mitteilten. Auf der Autobahn Richtung Basel krachten hinter dem Tunnel Eich nördlich von Luzern zehn Autos ineinander. Ein Mensch wurde nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt.

Die Schweizer Bahn musste einige Strecken wegen der Unwetter schließen. Am Gotthard-Tunnel behinderte Schneefall den Verkehr in beiden Richtungen.

Küstenorte in Südengland evakuiert

In Großbritannien sind wegen einer Sturmflutwarnung die Bewohner mehrerer südenglischer Küstenorte zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Die britische Umweltbehörde hatte vor einer lebensbedrohlichen Situation gewarnt, da dort heftiger Wind und Starkregen erwartet werden.

Mehrere Küstenorte im Süden Englands werden wegen Sturmflutwarnung evakuiert.

Die Bewohner der betroffenen Orte wurden aufgefordert, sich in die von den Behörden eingerichteten Notunterkünfte oder in sichere Gebiete zu begeben. Im nordostenglischen Küstenort Skegness waren Soldaten im Einsatz, um rund 3000 Bewohner in Sicherheit zu bringen.