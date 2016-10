Nach der Veröffentlichung eines Videos mit vulgären Äußerungen über Frauen hat sich der US-Präsidentschaftskandidat Trump entschuldigt und angekündigt: "Ich werde euch niemals enttäuschen". tagesschau.de dokumentiert den Wortlaut seiner Videobotschaft.

"Ich habe niemals gesagt, dass ich ein perfekter Mensch bin, noch habe ich vorgegeben, etwas zu sein, das ich nicht bin. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich bedauere, und die heute veröffentlichten Worte - auf diesem über zehn Jahre alten Video - gehören dazu.

"Es war falsch"

Jeder, der mich kennt, weiß, dass diese Worte nicht wiedergeben, wer ich bin. Ich habe es gesagt. Es war falsch. Ich entschuldige mich. Ich bin durch das Land gereist und habe über den Wandel in Amerika gesprochen, aber meine Reisen haben auch mich verändert. Ich habe Zeit mit trauernden Müttern verbracht, die ihre Kinder verloren haben, mit entlassenen Arbeitern, deren Jobs in andere Länder abgewandert sind und mit Menschen aller Schichten und Klassen, die einfach eine bessere Zukunft wollen.

Ich habe die großartigen Menschen unseres Landes kennengelernt und fühle mich durch die Hoffnung geehrt, die sie in mich gesetzt haben. Ich verspreche, in der Zukunft ein besserer Mensch zu sein und werde euch niemals je enttäuschen.

"Wir werden in den kommenden Tagen weiter darüber reden"

Jetzt mal ehrlich: Wir leben in der Wirklichkeit. Das ist nichts weiter als eine Ablenkung von den wichtigen Dingen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Wir verlieren unsere Arbeitsplätze, unsere Sicherheitslage ist schlechter als vor acht Jahren, und Washington ist völlig kaputt. Hillary Clinton und ihre Leute haben das Land ruiniert.

Ich habe törichte Dinge gesagt. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was andere Leute sagen, und dem, was sie tun. Bill Clinton hat tatsächlich Frauen missbraucht, und Hillary hat seine Opfer gemobbt, angegriffen, beschämt und eingeschüchtert. Wir werden in den kommenden Tagen weiter darüber reden. Bis zur Debatte am Sonntag."

