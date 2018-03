Zur Person

Jewgenija M. Albats ist Chefredakteurin und Herausgeberin der politischen Wochenzeitschrift "The New Times". Sie ist außerdem Radiomoderatorin beim Sender "Echo Moskwy" und wurde mit mehreren internationalen Journalistenpreisen ausgezeichnet.

Albats ist Autorin mehrerer Bücher, darunter "The State Within A State: KGB and Its Hold on Russia. Past, Present and Future" (deutsch als "Geheimimperium KGB" 1991 erschienen). Sie hält einen PhD der Harvard-Universität in Politikwissenschaften und hat an zahlreichen Universitäten in Europa und den USA gelehrt sowie an der "Higher School of Economics" in Moskau.