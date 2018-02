In Guatemala haben Forscher eine wichtige Entdeckung gemacht: Mithilfe eines speziellen Lasersystems konnten sie die Überreste riesiger Maya-Siedlungen unter dichtem Dschungel orten.

Unter dichtem Dschungel haben Forscher in Guatemala Spuren einer riesigen Maya-Siedlung gefunden. Die internationalen Wissenschaftler stießen mithilfe des sogenannten "Lidar"-Lasersystems auf die Ruinen. Es ermöglichte einen Blick unter die dichte Pflanzendecke. "Lidar" verwendet Laser ähnlich wie ein Radarsystem. Die Laserstrahlen können durch kleinste Zwischenräume in der Vegetation dringen.

Eine 3D-Animation der im Dschungel-Dickicht entdeckten Maya-Stätte

"In einer Umgebung, in der man nicht einmal ein paar Meter weit sieht, ist es sehr schwierig, alles zusammenzusetzen", sagte der an der Entdeckung beteiligte Archäologe Thomas Garrison vom Ithaca College. Die Entdeckung habe die Forschungsdisziplin auf den Kopf gestellt, sagte Garrison in einer Mitteilung seiner Universität.

Das Magazin "National Geographic" hatte zuerst über den Fund berichtet.

Zehn Millionen Bewohner

Die Archäologen gehen davon aus, dass rund zehn Millionen Menschen in der Region lebten. Diese Zahl ist zwei- bis dreimal so hoch wie bisher angenommen. Die Laserbilder deckten auf, dass die Maya das Land in dem Gebiet fast zu 100 Prozent kultivierten. Wasserkanäle leiteten etwa Flüsse von ihren natürlichen Wegen um. Die Forscher entdeckten zudem Verteidigungszäune, Gräben und Schutzwälle.

Die Wissenschaftler untersuchten mehrere Gebiete von insgesamt 2100 Quadratkilometern, auf denen sich mehrere wichtige Maya-Stätten wie Tikal befinden. Insgesamt zeigten die Aufnahmen rund 60.000 Bauten, darunter vier große Stätten zu zeremoniellen Anlässen mit Plätzen und Pyramiden.

Ziel: Erhaltung des kulturellen Erbes

Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Pacunam-Stiftung, einer gemeinnützigen Organisation in Guatemala, die sich für die Erhaltung des kulturellen Erbes einsetzt.

Die Zivilisation der Maya begann sich vor etwa 3000 Jahren in Zentralamerika zu entwickeln und erreichte ihren Höhepunkt in der Zeit von 250 bis 900 n. Chr.

