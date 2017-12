Fragen und Antworten Warum ist der Jerusalem-Streit so heikel?

Die israelische Regierung sitzt in Jerusalem, ausländische Staatsgäste fahren regelmäßig in die Stadt. Warum ist die Entscheidung, die US-Botschaft dorthin zu verlegen, dennoch brisant? Was bezweckt Trump mit seinem Schritt, und was riskiert er? Und was bedeutet er für Israel-Reisende? tagesschau.de fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.

Wo liegt der Ursprung des Streits um Jerusalem?

Mit Ende des britischen Mandats für Palästina hatten die Vereinten Nationen sich 1947 für eine internationale Verwaltung der Stadt ausgesprochen, die von Gläubigen aller drei Weltreligionen als Heiligtum verehrt wird. Im ersten Nahost-Krieg 1948 besetzte der neu gegründete Staat Israel jedoch den westlichen und Jordanien den östlichen Teil Jerusalems. Damit war die Stadt de facto geteilt. Während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 eroberte Israel dann auch den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems und beansprucht seither die ganze Stadt als seine "ewige und unteilbare Hauptstadt". Den Anspruch der Palästinenser auf den Ostteil als künftige Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaats lehnt Israel ab. 1988 rief die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) einseitig den Staat Palästina aus und erklärte Jerusalem zu seiner Hauptstadt - allerdings ohne damals die Kontrolle über das reklamierte Staatsgebiet zu besitzen. Heute ist der künftige Status Jerusalems eine der zentralen Streitfragen im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Video Streit um Jerusalem tagesschau 14:00 Uhr, 06.12.2017, Mike Lingenfelser, Tel Aviv ARD | video

Welche Bedeutung hat die Religion?

Brennpunkt der religiösen Spannungen in Jerusalem ist der Tempelberg in der Altstadt - für Muslime "Al-Haram al-Scharif" (Das edle Heiligtum). Hier standen ehemals jüdische Tempel, heute beten an der Stelle Muslime in der Al-Aksa-Moschee und dem Felsendom mit seiner vergoldeten Kuppel. Der heilige Ort steht offiziell unter muslimischer Verwaltung. An der allein stehengebliebenen Westmauer des ehemaligen jüdischen Tempelbezirks, der Klagemauer, beten die Juden. Auch für die Christen sind viele Stätten in der Stadt heilig, vorrangig darunter die Grabeskirche in der Altstadt. Erklärstück: Jerusalem

Haben die Israelis immer ganz Jerusalem als ihre Hauptstadt bezeichnet?

1980 verabschiedete das israelische Parlament unter der Regierung von Menachem Begin das sogenannte "Jerusalemgesetz". Es bezeichnet die "vollständige und vereinigte" Stadt als Hauptstadt Israels bezeichnet. Das Gesetz wird allgemein als Annexion Ostjerusalems gewertet. Der UN-Sicherheitsrat erklärte es kurz darauf für "null und nichtig". Die Resolution empfahl allen Staaten, die ihre Botschaft in Jerusalem hatten, diese von dort abzuziehen. Die meisten Botschaften befanden sich allerdings schon damals in Tel Aviv. Heute hat kein Staat eine Botschaft in Jerusalem. Dafür gibt es dort aber mehrere Generalkonsulate und zahlreiche Konsulate. 1979 schlossen Israel und Ägypten ein Friedensabkommen. Vermittelt hatte es die USA. Doch viele Streitpunkte bleiben - auch um Jerusalem.

Seit wann planen die USA die Verlegung der Botschaft?

1995 beschloss der US-Kongress, die Botschaft des Landes von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Dieser Prozess sollte bis 1999 abgeschlossen sein. Allerdings beinhaltete das Gesetz eine Klausel, mit dem das Gesetz für jeweils sechs Monate außer Kraft gesetzt werden konnte. Von dieser Möglichkeit haben seither alle US-Präsidenten Gebrauch gemacht. Auch Trump billigte bereits einmal den Aufschub.

Was plant Trump nun?

Wie begründet Trump seine Entscheidung?

Trump erfüllt mit seinem Schritt ein Versprechen aus seinem Wahlkampf. Er hatte darin erklärt, unter seiner Präsidentschaft werde die Botschaft verlegt. Wie genau er nun argumentiert, wird sich am Abend zeigen. Regierungsbeamte erklären aber, es handele sich nicht um eine politische Botschaft. Vielmehr würden die USA mit diesem Schritt lediglich die historische Realität anerkennen. Ähnlich äußern sich Kongressabgeordnete.

Welche Gründe hat Trump für seinen Schritt?

Was ändert sich durch die Ankündigung?

Die Wirkung von Trumps Entscheidung dürfte zunächst vor allem symbolisch sein. Bis die US-Botschaft umgezogen ist, werden Jahre ins Land gehen. Ob weitere Botschaften folgen werden, ist ungewiss. Die israelische Regierung hat ihren Sitz bereits in Jerusalem, ebenso das Parlament und der Oberste Gerichtshof. Staatsgäste und ausländische Besucher kommen ohnehin regelmäßig nach Jerusalem.

Welche Folgen hat das für die Palästinenser?

Die palästinensische Autonomiebehörde hat immer wieder erklärt, dass eine Anerkennung des vollständigen Jerusalems als israelische Hauptstadt das endgültige Ende des Friedensprozesses bedeuten würde. Dieser liegt allerdings ohnehin seit Jahren faktisch brach. Eine Ankündigung Trumps könnte allerdings massive Straßenproteste und Ausschreitungen in den palästinensischen Gebieten nach sich ziehen. Bereits jetzt sind drei "Tage des Zorns" angekündigt. Moslems ist Jerusalem ebenso heilig ... ... wie den Juden

Wie sind die internationalen Reaktionen?

Die Haltung der internationalen Staatengemeinschaft ist eindeutig negativ. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und auch die Bundesregierung haben sich klar gegen eine Verlegung der US-Botschaft ausgesprochen und Trump vor einer solchen Entscheidung gewarnt. Vor allem die arabischen und islamisch-geprägten Staaten sind empört. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einer "roten Linie der Muslime" und drohte damit, die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Die Arabische Liga nannte die Möglichkeit eines solchen Schritts einen Akt "nackter Aggression". Für die USA besonders relevant könnte die Reaktion aus Saudi-Arabien sein. Trump hat zuletzt auffällig die Nähe zu den Saudis gesucht - als Handelspartner, aber auch als Verbündeter gegen den den Iran. Der saudische König Salman warnte aber, die Verlegung würde Muslime in der ganzen Welt provozieren und sie in Wut versetzen.

Was bedeutet die Entwicklung für Reisende?

Angesichts der angekündigten Trump-Rede hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für Israel und die Palästinensergebiete aktualisiert - so wie viele andere Länder auch. Ab Mittwoch könne es "zu Demonstrationen in Jerusalem, dem Westjordanland und dem Gaza-Streifen kommen", erklärte das Ministerium am Dienstagabend. "Gewalttätige Auseinandersetzungen" könnten nicht ausgeschlossen werden. Das Auswärtige Amt rief Besucher der betroffenen Gebiete auf, sich über die örtlichen Medien über die aktuelle Lage zu informieren. Für den Gazastreifen gilt weiterhin eine Reisewarnung. Für sie wird ein neuer Ort gesucht: die US-Botschaft, die noch in Tel Aviv ist.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 06. Dezember 2017 um 09:00 Uhr.