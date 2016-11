Die EU-Außenminister wollen selbstbewusst auf den neuen US-Präsidenten zugehen. Europa könne sich keine abwartende Haltung leisten, sagte die EU-Außenbeauftragte Mogherini nach einem Treffen in Brüssel. Die Minister Ungarns, Frankreichs und Großbritanniens fehlten allerdings.

Die EU-Außenminister haben in Brüssel über Konsequenzen aus der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten beraten. Danach betonten sie die Absicht, selbstbewusst auf den neuen US-Präsidenten zuzugehen. Europa könne sich "keine abwartende Haltung" leisten, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in Brüssel. Allerdings fehlten die Chefdiplomaten Großbritanniens, Ungarns und Frankreichs bei dem Treffen.

Mogherini kündigte an, die Außen- und Verteidigungsminister der Gemeinschaft würden in den kommenden Tagen die Weichen für eine verstärkte Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik stellen. "Das könnte sich für die Zukunft als noch relevanter erweisen", sagte sie.

Nach dem Treffen sagte Mogherini aber auch, dass sich die Europäer weiter eine starke Partnerschaft mit den USA wünschen, "auf der Basis unserer Grundsätze, Werte und Interessen", fügte sie in Anlehnung an die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor wenigen Tagen hinzu.

Stärkung der europäischen Verteidigungspolitik

Neben Mogherini hatten nach dem Votum der Briten für den Austritt aus der EU auch Deutschland und Frankreich eine Initiative zur Stärkung der europäischen Verteidigungspolitik angestoßen, die langsam Konturen annimmt.

Bis zum Treffen der EU-Verteidigungsminister am Dienstag soll Mogherini alle Vorschläge dazu in ein Dokument zusammenfassen, über das die Minister dann abstimmen werden. Die abschließende Entscheidung fällt voraussichtlich beim EU-Gipfel im Dezember. Das Thema dürfte auch beim regulären EU-Außenministertreffen am Montag in Brüssel eine Rolle spielen.

