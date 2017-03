Wegen eines massiven Zollbetrugs schuldet Großbritannien nach Einschätzung der europäischen Betrugsbehörde Olaf der EU fast zwei Milliarden Euro. Die Behörde empfahl der EU-Kommission, den Betrag von der britischen Regierung zurückzufordern.

Unabhängig vom "Brexit" soll Großbritannien fast zwei Milliarden Euro an entgangenen Zöllen an die Europäische Union zahlen. Diese Empfehlung gab die EU-Ermittlungsbehörde Olaf ab. Hintergrund ist nach Darstellung der Behörde breit angelegter Zollbetrug mit Schuhen und Kleidung aus China, die in das Vereinigte Königreich eingeführt wurden. Der Wert der Ware werde systematisch zu niedrig angegeben.

Durch nicht erhobene Zölle sei dem EU-Haushalt in den Jahren 2013 bis 2016 ein Verlust von 1,987 Milliarden Euro entstanden, schließt die Behörde aus einem Ermittlungsverfahren. "Diese Verluste für den EU-Haushalt laufen immer noch auf, weil dieser Betrug nicht gestoppt wurde", heißt es in einer Stellungnahme. Der EU-Kommission wird empfohlen, das Geld für den EU-Haushalt zurückzufordern. Von Großbritannien verlangt Olaf, den Zollbetrug zu unterbinden.

