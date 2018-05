Kameras auf dem Armaturenbrett können Hinweise geben, wie es zu einem Unfall kam - und wer letztlich Schuld daran ist. Aber wann sind die Aufnahmen vor Gericht zulässig? Heute entscheidet der BGH.

Von Florentine Kutscher, ARD-Rechtsredaktion

Dashcams sind Videokameras, die auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe eines Autos befestigt sind und während der Fahrt mitfilmen. Viele Autofahrer erhoffen sich davon eine schnelle und sichere Aufklärung von Unfällen. Der Begriff Dashcam setzt sich aus den englischen Worten "dashboard" (Armaturenbrett) und "camera" (Kamera) zusammen.

Der Bundesgerichtshof urteilt, ob Dashcams in Autos als Beweismittel zugelassen sind.

Es könnte ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot vorliegen, weil die Kamera auch persönliche Daten aufgenommen hat - etwa Nummernschilder oder die Gesichter von Fußgängern. Das könnte gegen das Datenschutzrecht verstoßen. Die Karlsruher Richter müssten dann abwägen: Ist das Interesse an der Aufklärung des Unfalls so groß, dass ein Verstoß gegen den Datenschutz hingenommen werden muss? Dabei könnte auch eine Rolle spielen, wie hoch der Schaden ist und ob die Kamera die ganze Zeit mitfilmt oder erst, wenn es zu einem Crash kommt - etwa ausgelöst durch eine Erschütterung.

Von Fall zu Fall etwas anderes. Das Amtsgericht München ließ 2013 die Dashcam-Aufnahmen eines Radfahrers als Beweis zu. In weiteren Fällen entschied dasselbe Gericht allerdings auch anders. Pro Dashcam urteilten etwa die Oberlandesgerichte Stuttgart und Nürnberg. Entscheidend war in den Fällen, ob die Kamera dauerhaft aufzeichnet oder sich nur in gefährlichen Situationen ein- und direkt danach wieder ausschaltet.