Bei einem Ausbildungsmarsch im Juli brachen vier Rekruten zusammen, einer starb. Laut einem vorläufigen Untersuchungsbericht sind die medizinischen Ursachen für Kollaps und Tod weiter unklar; Vorgesetze haben nur wenige Fehler gemacht.

Von Christian Thiels, tagesschau.de

Der 19. Juli ist kein besonders heißer Tag in Munster in Niedersachsen. So um die 28 Grad ist es in der Spitze, im Schnitt aber nur gut 20 Grad. Bei diesen Temperaturen brechen bei einem Ausbildungsmarsch vier junge Rekruten zusammen, müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Einer überlebt den Kollaps nicht, ein weiterer ist immer noch in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Die übrigen zwei erholen sich langsam. Angebliche Ursache laut Bundeswehr: ein Hitzschlag. Doch wie konnte es dazu kommen?

Das Heer hat nun einen vorläufigen Untersuchungsbericht vorlegt und kommt auf 42 Seiten zu wenig erhellenden Ergebnissen. "Die Ursachen, die zum Tode des Offizieranwärters (OA) und zu den schwerwiegenden Erkrankungen von drei weiteren Soldaten führten, konnten bislang nicht vollständig aufgeklärt werden", heißt es in dem Bericht, der tagesschau.de vorliegt. Eine eindeutige Ursache für die Häufung von Hitzeschlägen am 19. Juli habe man nicht finden können.

Soldat hat geringes Übergewicht

Von "ungünstiger Verkettung von Umständen und Faktoren" ist die Rede. Doch welche waren das? Dem verstorbenen Soldat attestierten die Militärärzte ein vergleichsweise mäßiges Übergewicht von vier Kilo. Man setzte darauf, dass sich dieses Problem innerhalb eines Monats von selbst lösen werde. Der Soldat bekam Ernährungstipps und einen Trainingsplan und soll auch deutlich an Gewicht verloren haben.

Außerdem wurde ihm offensichtlich ein Asthma-Spray verschrieben, das er auch während des fatalen Marsches mindestens einmal nutzte. Bei der Kontrolle der Spinde der kollabierten Rekruten fanden sich offensichtlich auch Medikamente, die zur Behandlung von Neurodermitis und Allergien genutzt werden. Die Nebenwirkungen solcher Präparate könnten als "begünstigender Faktor für einen Hitzschlag bewertet werden", ist im Bericht nachzulesen. Doch augenscheinlich nahmen nur zwei der vier Soldaten solche Medikamente.

"Übertriebener Ehrgeiz und gruppendynamische Prozesse"

Über Aufputschmittel, Drogenmissbrauch und übermäßigem Konsum von Energy-Drinks ist nach Bekanntwerden der tragischen Fälle viel spekuliert worden. Doch beim Drogenscreening der betroffenen Soldaten fand sich laut Bericht nichts. Auch die Obduktion des toten Rekruten war in dieser Hinsicht ohne Ergebnis. Das medizinische Fazit liest sich so banal wie erschreckend: Benannt werden "relativer Trainingsmangel", Überlastung, das Übergewicht, aber auch die Einnahme von Substanzen, die die Temperaturregelung des Körpers beeinflussen können sei "nicht auszuschließen". Selbst ein "übertriebener Ehrgeiz und gruppendynamische Prozesse" werden angeführt.

Allerdings räumt der Bericht auch Fehler der Vorgesetzten ein. Die Kleidung sei in manchen Abschnitten der an diesem Tag durchgeführten Ausbildung nicht für das Wetter und die herrschenden Temperaturen geeignet gewesen. So mussten die Rekruten ihre Splitterschutzweste unter der Feldjacke tragen, was "an Leistungsstand und Witterung nicht angepasst" gewesen sei. Gleichwohl heißt es im Bericht absurderweise, dass genau diese Bekleidung durch "übergeordnete Befehlsgebung" angeordnet gewesen sei. Davon abzuweichen fiel den Vorgesetzen offenbar nicht ein.

Milde Kritik an Führungspersonal

Die Kritik am Führungspersonal fällt dennoch vergleichsweise milde aus. Auf Anzeichen für Erschöpfung hätten die Ausbilder angemessen reagiert, den bevorstehenden Kollaps der Soldaten hätten sie nicht erahnen können, kann man aus den Zeilen herauslesen. Als problematisch wird allenfalls die Abwesenheit wichtiger Vorgesetzter bewertet.

So heißt es im Bericht, dass auch die "urlaubsbedingten Abwesenheiten am ersten Tag der Gefechtsausbildung des III. Zuges ein nicht zweckdienliches Vakuum in der Dienstaufsicht" ergeben habe. Um gleich darauf zu erklären, dass Urlaubs- und ferienbedingte Abwesenheiten sich auch künftig nicht vermeiden lassen könnten. Außer natürlich, man bekomme mehr Personal und könne damit den Dienstposten eines "Kompanieeinsatzoffizier und stellvertretender Kompaniechef" in allen Einheiten einrichten. Die "kumulierte Abwesenheiten von führungswichtigem Personal" sei zu vermeiden.

Neue Regelungen zu Bekleidung

Ansonsten beschreibt das Heer, dass und wie man aus den Ereignissen gelernt habe. Neue Regelungen zur Bekleidung würden bereits umgesetzt. Außerdem müsse künftig eine Belehrung oder eine Unterrichtseinheit zum Thema Marsch, "einschließlich Vermeidung von Hitze-/Kälteschäden" in Vorbereitung auf die Eingewöhnungsmärsche stattfinden.

Und nicht zuletzt listet der Bericht auch auf, wie die Bundeswehr sich um die Angehörigen des verstorbenen Soldaten und seiner trotz Kollaps überlebenden Kameraden gekümmert hat. Darunter auch der Hinweis, dass man dem Vater des toten Rekruten die Übernahme der "notwendigen Kosten für eine Bestattung im angemessenen Rahmen" zugesichert habe.