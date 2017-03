Angriffe in London Was bislang bekannt ist

Mindestens fünf Tote, 40 Verletzte - und viele offene Fragen. Die Londoner Polizei geht nach eigenen Angaben inzwischen von einem islamistischen Anschlag aus, aber vieles ist noch unklar. Was bislang bekannt ist - ein Überblick.

Das Parlament wird abgeriegelt. Premierministerin Theresa May ist während der Attacke auf dem Parlamentsgelände und wird von ihren Leibwächtern rasch in Sicherheit gebracht. Die meisten übrigen Abgeordneten müssen stundenlang im Gebäude ausharren.

Mitten im Londoner Parlamentsviertel auf der berühmten Westminster Brücke fährt gegen 14.40 Uhr Ortszeit ein Autofahrer in mehrere Fußgänger. Unweit des Big Ben kracht das Auto dann in einen Zaun vor dem Parlament. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann verlässt das Auto und läuft auf die Absperrungen vor dem Parlament. Beim Versuch, in das Gebäude zu gelangen, ersticht er einen Polizisten. Bevor er einen zweiten Beamten angreifen kann, wird er von der Polizei niedergeschossen. Er stirbt später an seinen Verletzungen.

Insgesamt gibt es fünf Tote, darunter den Angreifer. Auch der niedergestochene Polizist überlebt den Angriff nicht. Drei Fußgänger, die zum Zeitpunkt des Angriffs auf der Westminister Bridge unterwegs waren, sind ebenfalls tot. Die Zahl der Verletzten gibt Scotland Yard mit 40 an, darunter sind viele Schwerverletzte. Eine Frau wird nach Angaben der Hafenbehörde lebend, aber mit schweren Verletzungen aus der Themse gerettet. Auch mindestens drei französische Schüler, die auf Klassenreise in London waren, sind unter den Verletzten. Zwei rumänische Staatsbürger und fünf Südkoreaner sollen ebenfalls verletzt worden sein.

Besonnen. Premierministerin Theresa May spricht von einem "kranken und verkommenen Anschlag". Jeder Versuch, die britischen Werte durch Terror zu besiegen, sei jedoch zum Scheitern verdammt. An der Terrorwarnstufe ändere sich nichts. Das Anschlagsrisiko werde schon länger als "ernst" eingestuft, "und daran wird sich nichts ändern." In Großbritannien gilt die zweithöchste Terrorwarnstufe 4. Zwischenzeitlich wurden 600 zusätzliche Polizisten in London mobilisiert, insgesamt 2800 sollen derzeit in der britischen Hauptstadt für Sicherheit sorgen.