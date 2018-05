Nach antisemitischen Äußerungen Scharfe Kritik an Abbas

Israels Premier Netanyahu spricht von "verabscheuenswürdigsten Slogans", US-Botschafter Friedman von einem "neuen Tiefpunkt": Die USA und Israel haben antisemitische Äußerungen von Palästinenserpräsident Abbas scharf verurteilt.

Die antisemitischen Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas haben in Israel und den USA für Empörung gesorgt. "Abu Masen (Abbas) wiederholt die verabscheuenswürdigsten antisemitischen Slogans", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Er sprach von einem "Gipfel von Unwissenheit und Frechheit".

"Gift des Antisemitismus"

"Ich rufe die internationale Gemeinschaft dazu auf, den schlimmen Antisemitismus von Abu Masen zu verurteilen", sagte Netanyahu. Es sei an der Zeit, dass dieser Antisemitismus von der Erdoberfläche verschwinde. "Offenbar gilt, einmal ein Holocaust-Leugner, immer ein Holocaust-Leugner", schrieb er auf Twitter. Der israelische Kabinettsminister Naftali Bennett sagte, Abbas fülle den Geist der kommenden Generation mit dem Gift des Antisemitismus.

Abbas hatte in einer Rede dem jüdischen Volk die Schuld am Holocaust gegeben. Der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden, sondern durch das "soziale Verhalten" der Juden, wie das Verleihen von Geld, sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa in Ramallah. Abbas' Sprecher Nabil Abu Rdainah lehnte eine Stellungnahme ab.

Palästinenserpäsident Abbas steht nach seinen antisemitischen Äußerungen massiv in der Kritik.

"Neuer Tiefpunkt"

Auch in den USA wurden die Äußerungen scharf verurteilt. Der amerikanische Botschafter David Friedman twitterte, Abbas' Kommentare stellten einen "neuen Tiefpunkt" dar. "An alle, die glauben, Israel wäre der Grund, warum es keinen Frieden gibt, denkt noch einmal nach", schrieb Friedman.

Der Sondergesandte der US-Regierung für den Nahen Osten, Jason Greenblatt, übte ebenfalls Kritik. Die Äußerungen des palästinensischen Präsidenten seien erschreckend und enttäuschend, erklärte er.