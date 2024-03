Warnstreik im ÖPNV Wo in NRW keine Busse und Bahnen fahren Stand: 05.03.2024 07:57 Uhr

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen erneut zu einem zweitägigen Warnstreik in NRW aufgerufen. Es sollen sich Beschäftigte in rund 30 Betrieben beteiligen. Viele Bus- und Bahnenverbindungen fallen aus.

Ab morgen müssen wieder Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs mit erheblichen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen.

Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, würden sich rund 30 kommunale Verkehrsbetriebe in NRW am Warnstreik beteiligen. Eine große Ausnahme ist das Aachener Verkehrsunternehmen ASEAG, für das ein Haustarifvertrag gilt. Auf dem Dortmunder Friedensplatz ist am Mittwoch auch eine zentrale Streikveranstaltung geplant, an der Streikende aus allen Teilen NRWs teilnehmen sollen.

Das sind die Betriebe, die Verdi erneut zum Streik aufgerufen hat:





Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft (Duisburg)

Rheinbahn AG (Düsseldorf)

WSW mobil GmbH (Wuppertal)

Stadtwerke Solingen GmbH (Solingen)

Stadtwerke Remscheid GmbH (Remscheid)

Bahnen der Stadt Monheim GmbH (Monheim)

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (Lüdenscheid)

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Ennepetal)

Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen)

Kölner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft (Köln)

Stadtwerke Bonn GmbH (SWB) – Bonn

Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD) – Bonn

Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (SWBV) – Bonn

wupsi GmbH (Leverkusen)

WestVerkehr GmbH (Geilenkirchen)

Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (BTG) – Düren

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Moers)

SWK Mobil GmbH (Krefeld)

NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach)

NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (Viersen)

Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft (Dortmund)

Vestische Straßenbahnen GmbH (Herten)

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft

Ruhrbahn GmbH (Essen)

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (Oberhausen)

Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel GmbH (Herne)

Stadtwerke Hamm GmbH (Hamm)

Verkehrsbetrieb Hamm GmbH (Hamm)

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Gütersloh)

Stadtwerke Münster GmbH (Münster)

REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (Kerpen)

moBiel GmbH (Bielefeld)

Wie genau sich der Warnstreik auf den Verkehr auswirken wird, ist noch unklar. Laut dem WDR-Verkehrsstudio ist jedoch vor allem in den Innenstädten und auf den Zufahrtsstraßen mit mehr Verkehr zu rechnen.

Verdi: Wollen viel Druck produzieren

Hintergrund für den erneuten Streik sind die Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben. Bislang waren zwei Verhandlungsrunden zum Manteltarifvertrag ohne Ergebnis geblieben. Die Positionen liegen nach Angaben von Verdi weit auseinander.

"Wir wollen so viel Druck produzieren, dass sie verstehen, wir können auch noch härter, und wir sollten es am Verhandlungstisch lösen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Heinz Rech in Richtung der Arbeitgeber. Und Fachsbereichsleiterin Andrea Becker sagt auf die Frage nach dem Rückhalt in der Bevölkerung: "Wir kriegen mit, es gibt Verständnis, und natürlich ist das nervig." Sie verwies bei der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen unter anderem auch auf einen hohen Krankenstand, fehlende Fachkräfte und Investitionen.

Die Tarifverhandlungen in NRW sollen am 11. und 12. März in Dortmund in dritter Runde fortgesetzt werden. Verdi fordert unter anderem zusätzliche freie Tage und bestimmte Schicht- und Wechselschicht-Zulagen, um die Beschäftigten zu entlasten und die Berufe attraktiver zu gestalten.

Arbeitgeberverband verweist auf finanziellen Spielraum

Der Arbeitgeberverband KAV NRW hat in dem Tarifkonflikt auf Landesebene zuletzt darauf verwiesen, dass der finanzielle Spielraum eng sei. Zudem seien die Gehälter zum 1. März wie vor längerer Zeit vereinbart deutlich gestiegen. Zusätzliche freie Tage würden bei dem Fahrermangel dazu führen, dass die dann noch vorhandenen Fahrerinnen und Fahrer mehr belastet würden.

Verdi und Fridays for Future protestierten gemeinsam

In dem Tarifkonflikt gab es bisher zwei eintägige Warnstreiks Anfang und Mitte Februar sowie einen zweitägigen Warnstreik in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben. Diese Woche hatte Verdi nahezu bundesweit eine Warnstreikwelle im Nahverkehr gestartet. Am Freitag streikten Verdi und die Klimabewegung Fridays for Future vielerorts gemeinsam.

