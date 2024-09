Nordrhein-Westfalen Trauerfeier für die Opfer des Anschlags von Solingen Stand: 01.09.2024 11:52 Uhr

Gut eine Woche nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Solingen mit drei Toten gedenken zur Stunde Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und NRW-Ministerpräsident Wüst bei einer Trauerfeier der Opfer.

"Wir werden weltoffen bleiben. Wir werden auch wieder zur Lebendigkeit zurückfinden. Wir werden eines Tages auch wieder feiern können." Diese Worte sagte Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach zu Beginn der Trauerfeier im Solinger Theater- und Konzerthaus. Das zu sagen, erfordere in diesem Moment Mut. In Richtung der zur Trauerfeier angereisten Bundes- und Landespolitikerinnen und -politiker sagte Kurzbach: "Kommen Sie wieder zu uns, wenn wir nachholen, was ein Terrorist uns nehmen wollte." Solingen werde sich niemals dem Terrorismus beugen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner anschließenden Rede, der Staat haben sein Versprechen auf Schutz und Sicherheit nicht vollständig einhalten können. Deshalb müsse der Staat nun mögliche Versäumnisse aufklären. "Wir stehen in Trauer vereint an der Seite der Menschen, die so Furchtbares erlitten haben, ihr Schmerz ist unser Schmerz", so Steinmeier.

"Alle drei Getöteten hinterlassen Lücken, die sich nie mehr schließen lassen." So formulierte es NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Ansprache. Dann richtete er seinen Dank and die Ersthelferinnen und Ersthelfer. Sie hätten gehandelt, ohne zu wissen, ob der oder die Täter noch anwesend seien, ob sie sich selbst in Gefahr begeben.

Die Trauerfeier ist ab 10.55 Uhr live im WDR Fernsehen in einem WDR extra zu sehen. Die Sendung streamen wir auch in unserer App WDR aktuell sowie auf wdr.de

Die Stadt Solingen hat dafür gesorgt, dass auch die Bevölkerung an der Trauerfeier teilnehmen kann. 250 Tickets waren für die Veranstaltung im Theater- und Konzerthaus online verfügbar und nach kurzer Zeit vergriffen. Neben dem Bundespräsidenten werden auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach Trauerreden halten. Musikalisch begleitet wird das Programm durch die Bergischen Symphoniker.

Im Anschluss an die Trauerfeier im Konzerthaus besucht der Bundespräsident den Ort der tödlichen Messerattacke in der Solinger Innenstadt. Dort wird er einen Kranz im Gedenken an die Opfer niederlegen und mit einer Schweigeminute der Opfer gedenken.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Fronhof bereits am Montag besucht, zusammen mit Ministerpräsident Wüst und dem Solinger Oberbürgermeister. Enttäuschend allerdings für viele Solinger, die aus diesem Anlass dorthin gekommen waren: Die Rede des Bundeskanzlers war nur für Medienvertreter gut zu verstehen und wurde nicht per Lautsprecher übertragen.

Schweigeminute und Kranzniederlegung

Auch auf LED-Wänden in Solingen: Kerzenlicht als Zeichen der Trauer und Solidarität

Zum Gedenken auf dem Platz in der Innenstadt gehört auch ein Glockengeläut in der evangelischen Stadtkirche, die die Stirnseite des Fronhofs bildet. Schon am Freitag hatten sich dort viele Solinger zu einer Schweigeminute getroffen - genau um 21:37 Uhr, also dem Zeitpunkt, als der Messerangriff auf dem "Festival der Vielfalt" zum 650. Stadtjubiläum begann.

