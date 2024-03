Gegen Rechtsextremismus 15.000 demonstrieren für ein "buntes" Duisburg Stand: 02.03.2024 16:45 Uhr

15.000 Menschen haben in Duisburg gegen Rechtsextremismus und für eine vielfältige Gesellschaft demonstriert. An der Veranstaltung unter dem Motto "Duisburg bleibt bunt" nahm auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas teil.

Von Michael Jung und Andreas Poulakos

15.000 Menschen demonstrieren seit dem Mittag in Duisburg für eine vielfältige Gesellschaft. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Duisburg ist echt bunt" hatten fast 70 Gruppen aufgerufen – darunter Kirchen, Gewerkschaften, Sozialverbände – aber auch Unternehmer, Karnevalisten der MSV Duisburg und die muslimischen DITIB-Gemeinden der Stadt.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas neben dem Duisburger OB Sören Link (rechts, beide SPD)

"Auch wenn wir oft unterschiedlicher Meinung sind – heute sind wir eins. Heute ist Duisburg bunt!", rief Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bei der Abschlusskundgebung unter großem Applaus der 15.000 Teilnehmenden. Und sie betonte: "Hass und Hetze ist keine Meinung!" Die Duisburgerin hatte zuvor in der ersten Reihe an der Demonstration teilgenommen.

Kritik an DITIB-Teilnahme

"In Duisburg leben mehr als 120 Nationen friedlich zusammen", so Organisator Dieter Lieske vom DGB. Vor der Demo hatte es vereinzelt Kritik daran gegeben, dass auch der muslimische Religionsverband DITIB zu den Unterstützern gehört. "Hier leben eine Menge Menschen mit Migrationshintergrund, die wir nicht ausschließen wollen", kontert Lieske.

Ebenfalls zu den Unterstützern gehört der Unternehmerverband "Wirtschaft für Duisburg". Annähernd hundert Firmen hätten sich dem Aufruf angeschlossen, berichtet der Vorsitzende Alexander Kranki: "Vom kleinen Selbständigen bis zu den größten Duisburger Unternehmen".

Schornstein leuchtet

Auch am Abend soll das Signal der Demonstration noch gut sichtbar sein: Dann wollen die Duisburger Stadtwerke einen 200 Meter hohen Kraftwerkschornstein in der Innenstadt in Regenbogenfarben beleuchten.

Zum diesjährigen Neujahrsempfang der AfD in Duisburg hätten Mitte Januar bereits rund 2.500 Menschen gegen Hass und Hetze demonstriert, sagte ein DGB-Sprecher. Auch für die neue Veranstaltung rechne er nun mit "sehr vielen Menschen".

Auslöser der Proteste war ein Bericht des Recherche-Netzwerks Correctiv über das "Potsdamer Treffen", an dem neben bekannten Rechtsextremisten auch einzelne AfD- und CDU-Politiker teilgenommen hatten. Im November 2023 hatten die Teilnehmenden unter anderem über Pläne diskutiert, wie die massenhafte Vertreibung von unerwünschten Menschen aus Deutschland möglich sein könnte.

