Anschlagswarnung am Kölner Dom Polizei nimmt Tadschike in Wesel in Gewahrsam Stand: 26.12.2023 19:25 Uhr

Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen zur Gefahrenlage am Kölner Dom an Heiligabend eine Wohnung durchsucht und mehrere Männer in Gewahrsam genommen. Vier sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, einer bleibt zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam.

Die Polizeidurchsuchung mit Spezialeinheiten wurde an Heiligabend durchgeführt, wurde aber erst jetzt bekannt. Vier der Männer sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, einer bleibt bis mindestens zum 7. Januar zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam. Es handelt sich bei dem Verdächtigen nach Angaben der Kölner Polizei um einen 30-jährigen Tadschiken, zu dem staatsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen.

Das Amtsgericht Oberhausen hat auf Antrag der Polizei Köln die Anordnung der Ingewahrsamnahme bis zum 7. Januar bestätigt. Michael Esser, der Chef der Kölner Kriminalpolizei, betonte: "Wir schöpfen alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um die Menschen, den Dom und die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten zu schützen."

Sicherheitsmaßnahmen am Dom bis Neujahr

Nach WDR-Informationen werden in der Nacht zu Neujahr mindestens sechs Einsatzhundertschaften der Polizei im Einsatz sein. Bis Neujahr gelten auch nach wie vor Sicherheitsmaßnahmen im Kölner Dom. Gottesdienste und Beichten sollen nach Sicherheitskontrollen weiterhin möglich sein, für Touristinnen und Touristen bleibt der Dom aber weitgehend geschlossen. Dachführungen, Führungen durch die Ausgrabungen sowie Besuche der Schatzkammer und der Aussichtsplattform etwa soll es nicht geben. Schon vereinbarte Innenraumführungen werden allerdings stattfinden.

Quellen:



Pressemitteilung der Kölner Polizei

WDR-Reporter

