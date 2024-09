Nordrhein-Westfalen Mehrere Brände in Essen - Mann zieht Machete Stand: 28.09.2024 23:37 Uhr

Am Samstagabend hat es in zwei Wohnhäusern in Essen gebrannt. Kurz danach fuhr in der Nähe der Einsatzorte ein Mann mit einem Auto in ein Geschäft und zog eine Machete. Laut Polizei besteht ein Zusammenhang. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Fast 30 Personen wurden verletzt, darunter zwei Kleinkinder. Eines von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Feuerwehr Essen dem WDR mitteilte, brach gegen 17 Uhr in zwei Wohnhäusern in den Stadtteilen Altenessen und Stoppenberg im Abstand von wenigen Minuten gleichzeitig Feuer aus. Dabei wurden nach aktuellem Stand 29 Personen verletzt, zwei Kleinkinder schwer.

Viele Verletzte bei Bränden in Essen

Die Brände wurden mittlerweile gelöscht

Eines der schwer verletzten Kleinkinder musste mit einem Hubschrauber nach Köln ausgeflogen werden. Nach derzeitigem Stand schwebt es in Lebensgefahr. Alle weiteren verletzten Personen wurden in Krankenhäuser in Essen gebracht. Die Brände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Mit Machete bewaffneter Mann fährt in Geschäft

Ein Transporter fuhr in einen Gemüseladen

Der mutmaßliche Brandstifter, ein 41-jähriger Mann, wurde bereits festgenommen. Er soll nach den Taten mit einem weißen Transporter in einen Gemüseladen in der Nähe des Katernberger Markts gefahren sein und dort jemanden mit einem Messer und einer Machete bedroht haben.

Video zeigt möglicherweise Festnahme

Die Feuerwehr wurde durch Kollegen aus Ratingen unterstützt

Auf der Plattform X unter dem Account @nycrox kursieren mehrere Videos, die augenscheinlich den Tathergang zeigen. Die Polizei kennt und untersucht diese Videos. Dabei ist auch eine Szene zu sehen, die offenbar die Festnahme des Tatverdächtigen zeigt. Er wird in einem Hinterhof von mehreren Männern über einige Minuten mit Stangen und Schaufeln in Schach gehalten und auch geschlagen. Die Situation ist extrem angespannt. Dann ist zu sehen, wie die Polizei mit mehreren Einsatzkräften auftaucht und den Mann mit gezogener Waffe auffordert, seine Waffen wegzuwerfen und sich auf den Boden zu legen. Er fügt sich den Beamten, schließlich legen diese dem Verdächtigen Handschellen an. Wegen der expliziten Gewalt in diesem Video haben wir uns entschieden, sie hier nicht zu zeigen.

Hintergründe sind noch unklar

Großeinsatz auf der Essener Zollvereinstraße

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise auf organisierte Kriminalität. Die Polizei untersucht, ob es verwandtschaftliche Beziehungen gibt. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist der Tatverdächtige polizeibekannt. Es handle sich bei ihm um einen Syrer.

In Essen waren Polizei-Einsatzkräfte aus ganz NRW im Einsatz. Die Feuerwehr wurde durch Kräfte aus Ratingen verstärkt.

Unsere Quellen: