Protest bei Thyssenkrupp gegen Jobabbau Stand: 09.08.2024 15:14 Uhr

Der Aufsichtsrat des größten deutschen Stahlerzeugers berät über die Zukunft des Unternehmens. Thyssenkrupp-Mitarbeiter protestieren gegen den geplanten Arbeitsplatzabbau - in Duisburg sind 13.000 Menschen betroffen.

Von Zübeyde Sürgit

Bei Thyssenkrupp Steel berät seit 13 Uhr der Aufsichtsrat über die Zukunft des Unternehmens. Geplant ist, dass die Stahlsparte vom Unternehmen abgetrennt wird. Eine Umstrukturierung, die im Ruhrgebiet wohl wichtige Jobs kosten wird. Aufsichtsratsmitglied Sigmar Gabriel schwieg vor der Sitzung. Er nahm aber symbolisch die brennende Fackel der Kumpel entgegen.

An der Sitzung nimmt nach WDR Informationen auch der tschechische Investor Daniel Kretinsky teil, der als neuer Teilhaber der Stahlsparte des Unternehmens Interesse zeigt. Ein Ergebnis der Aufsichtsratssitzung wird am Nachmittag erwartet.

Hintergrund

Wie das Unternehmen bereits im Frühjahr mitteilte, soll die Produktionskapazität am Standort Duisburg von 11,5 auf bis zu 9 Millionen Tonnen pro Jahr verringert werden. Damit werde auch ein Arbeitsplatzabbau verbunden sein. Die Aufsichtsratssitzung wird von verschiedenen Mitarbeiterprotesten begleitet.

Stahlkumpel versammeln sich zum Motorradkonvoi

Jörg und Niklas Nölcke, Stahlarbeiter bei Thyssenkrupp

Am Freitagvormittag treffen sich Stahlarbeiter aus der Region, um mit einem Motorradkorso zur Konzernzentrale zu fahren. Unter ihnen sind auch Jörg und Niklas Nölcke aus Bochum, Vater und Sohn. Jörg Nölcke hat 1989 bei Thyssenkrupp angefangen. Schon damals hat man viel darüber geredet, dass die Stahlindustrie am Ende sei, sagt er. Aber so schlimm wie jetzt, war es noch nie.

Stahl hat Thyssen groß gemacht. Das schiebt man nicht so einfach weg.

Jörg Nölcke, Stahlarbeiter aus Bochum

Wolfgang Löb, Stahlarbeiter bei Thyssenkrupp

Wolfgang Löb aus Duisburg hatte gehofft, dass er in zwei Jahren in Altersteilzeit gehen kann. Darauf macht sich der 56-Jährige Schlosser keine Hoffnungen mehr. Nach vierzig Jahren bei Thyssenkrupp geht dem Schlosser die Hoffnung aus.

Protestaktion am Donnerstagabend

Protest am Donnerstagabend vor der Hauptzentrale von Thyssenkrupp Steel in Duisburg.

Mehrere hundert Beschäftigte haben schon am Abend vor der Aufsichtsratssitzung 300 Kreuze auf der Wiese vor der Hauptverwaltung von ThyssenKrupp Steel aufgestellt. Dazu ein riesiges Banner mit der Aufschrift “Rote Linie”, das aus der Konferenz-Etage des Hochhauses zur Aufsichtsratssitzung gut sichtbar sein soll.

“Wir hoffen, dass einige Aufsichtsräte mit Demut herunterschauen”, sagt Betriebsrat Dirk Riedel. Auch die Aufsichtsrätin und Betriebsratsvorsitzende der Dortmunder Westfalenhütte, Kirstin Zeidler, ist gekommen. Sie rechnet nicht damit, das in der Sitzung sehr konkrete Pläne vorgelegt werden: “Die Unsicherheit wird bleiben”, schätzt sie.

Viele Mitarbeiter betroffen

Seit Monaten warten die 27.000 Stahlarbeiter von Thyssenkrupp auf das angekündigte, neue Zukunftskonzept. In Duisburg sind 13.000 Menschen von den Plänen betroffen. Neben dem Personalabbau sollen auch einige Werksteile oder Standorte stillgelegt werden.

In den aktuell 11,5 Millionen Tonnen Produktionskapazität sind auch die Kapazitäten enthalten, die vom Duisburger Unternehmen Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) für Thyssenkrupp produziert werden. HKM beschäftigt 3000 Mitarbeiter und gehört zu 50 Prozent Thyssenkrupp Steel.

IG Metall fordert Standortgarantien

Die Debatte über die geplanten Veränderungen in der Stahlsparte hatte in den vergangenen Monaten für Unruhe in der Belegschaft gesorgt. Die IG Metall rief mehrfach zu großen Protestaktionen auf. Gefordert wurden bei einer Restrukturierung die Einhaltung von Tarifverträgen, keine betriebsbedingten Kündigungen, Standortgarantien über 2026 hinaus und eine Fortsetzung der Transformationspläne in Richtung klimaneutral erzeugter Stahl.

Grund für die Neuaufstellung

Die geringere Nachfrage, hohe Energiekosten, Überkapazitäten und Billigimporte aus Asien sind laut Konzernchef Miguel López Gründe für die geplante Neuaufstellung der Stahlsparte. In Deutschland würden die hohen und durch klimapolitische Zielsetzungen weiter steigenden Energiekosten das Unternehmen unter Druck setzen.

"Grüner Stahl" aus Duisburg soll das Ziel bleiben

Trotz Umbau will Thyssenkrupp an dem Ziel festhalten, bis spätestens 2045 vollständig klimaneutral zu produzieren. Daher werde der Bau der ersten Direktreduktionsanlage am Standort Duisburg weiter, wie geplant, umgesetzt. Der "Grüne Stahl" aus Duisburg wird mit bis zu zwei Milliarden Euro Fördergeldern unterstützt.

