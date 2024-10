Illegale Produktion Razzia in illegaler Zigarettenfabrik Stand: 23.10.2024 09:00 Uhr

Seit dem frühen Morgen durchsuchen Spezialkräfte eine Lagerhalle in Radevormwald in Nordrhein-Westfalen. Dort wird eine illegale Zigarettenfabrik vermutet. Auch in Brandenburg gab es Durchsuchungen.

Von Wolfram Lumpe

Spezialkräfte des Zoll und der Polizei sind seit heute früh in einer Lagerhalle in Radevormwald im Einsatz. Dort soll eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben werden.

Zeitgleich Durchsuchungen in Brandenburg

Die Razzia erfolgt zeitgleich mit Durchsuchungen in Brandenburg. Nach Angaben des Zolls finden insgesamt parallel in zehn Gebäuden Aktionen statt - insgesamt wurden 17 Menschen vorläufig festgenommen.

Den Angaben zufolge waren die Ermittler im Auftrag der Wuppertaler Staatsanwaltschaft in neun Objekten in Nordrhein-Westfalen und an einem Ort in Brandenburg im Einsatz. Beteiligt waren auch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Zollkriminalamtes.

Haupttatverdächtiger geschnappt

Haupttatverdächtiger ist demnach ein 38-jähriger Mann aus der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau. Er soll die illegale Zigarettenfabrik gemeinsam mit einer Gruppe seit mindestens Juli 2024 in Radevormwald in der Nähe von Wuppertal betrieben haben. Die Produkte sollen dabei auf dem deutschen und europäischen Schwarzmarkt verkauft worden sein.

WDR-Kameramann bei Razzia

Zoll, Bundespolizei und Kräfte des SEK sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte haben mit Schweißarbeiten begonnen und sichern jetzt die illegale Ware.

Unsere Quellen:

Reporter vor Ort

Polizei

