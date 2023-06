Ermittlungen gegen Woelki Razzia im Erzbistum Köln Stand: 27.06.2023 08:35 Uhr

Seit den Morgenstunden durchsuchen Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei verschiedene Objekte im Erzbistum Köln. Hintergrund der Razzia sind Meineid-Ermittlungen gegen den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki.

Von Jochen Hilgers und Markus Schmitz

Die Staatsanwaltschaft sucht die Originale von belastenden Dokumenten, die der WDR in den vergangenen Monaten bereits veröffentlicht hat. Sie legen den Verdacht nahe, dass Woelki vor Gericht gelogen hat.

Razzia in Köln

Mehrere Objekte des Erzbistums werden durchsucht

Die Ermittler fuhren Punkt acht Uhr an mehreren Gebäuden vor. Es dauerte, bis sie Einlass bekamen. In der erzbischöflichen Residenz kam Kardinal Woelki höchstpersönlich und öffnete den Ermittlern in Zivil das Tor.

Durchsucht werden zur Stunde unter anderem Räume in der erzbischöflichen Residenz, dem Generalvikariat und dem Kurienhaus. Die Archive des Erzbistums sind weit verzweigt. Hintergrund der Razzia ist der Verdacht, dass Woelki bei einer Aussage unter Eid vor Gericht gelogen haben könnte.

Im Verfahren ging es um die Beförderung eines Priesters zum stellvertretenden Stadtdechanten von Düsseldorf. Von dessen Neigungen will Woelki bis März dieses Jahres in wichtigen Punkten nichts gewusst haben. Im Gerichtssaal sagte er dazu: "Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe".

"Ihnen in Christus verbunden"

Der WDR hatte aber unlängst einen persönlich scheinenden Brief Woelkis an den Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan veröffentlicht. Darin wurden schon 2018 die Vorwürfe gegen den Priester ganz genau beschrieben. In dem vierseitigen Schreiben, das dem WDR zugespielt wurde, führt Woelki penibel verschiedene sexuelle Übergriffe des Pfarrers gegen Jugendliche auf.

So soll er zum Beispiel mit minderjährigen jugendlichen Ministranten häufig Saunabesuche unternommen und sie zu alkoholischen Getränken eingeladen haben. Danach sollen gemeinsam Pornofilme geschaut worden sein. Mit einem 19-Jährigen habe er in seiner Wohnung gegen seinen Willen Pornofilme angeschaut und sich in seiner Gegenwart selbst befriedigt haben. Dem jungen Mann sei erst um vier Uhr morgens gelungen, die Wohnung des Geistlichen zu verlassen.

Erzbischof Woelki

In dem Schreiben heißt es am Ende: "Eminenz, ich bitte Sie freundlich um Weisung, ob und ggf. welche Schritte in dieser Causa nötig sind. Ihnen in Christus verbunden". Woelki behauptet, den Brief beauftragt und nicht gelesen zu haben.

Auszug aus Personalakte

Außerdem liegt dem WDR ein weiteres Schreiben vor, das ebenfalls aus November 2018 stammt. Unterzeichnet ist es vom damaligen Offizial des Kölner Erzbistums, Günter Assenmacher. Der Kernsatz des Schreibens lautet: "... wie vereinbart habe ich ein Dossier zusammengestellt, das der Herr Kardinal heute mit einem Begleitbrief über die Nuntiatur an die Glaubenskongregation auf den Weg gebracht hat, mit der Bitte um weitere Weisung."

Laut Assenmacher, hat der Kardinal den Brief persönlich auf den Weg gebracht. War also offensichtlich aktiv an dem Vorgang beteiligt. Das würde seiner Aussage, den Brief lediglich unterschrieben zu haben, diametral widersprechen. Das Schreiben ist offenbar der Auszug aus der Personalakte des betreffenden Priesters.

Es gibt Einblicke über die Praxis des Erzbistums im Umgang mit Priestern, die sich Jugendlichen genähert haben. In einer Spalte geht es auch um die "Vorwürfe gegen den Kleriker". Aufgelistet ist ein Fall aus dem Jahr 2001. Dort hatte der Priester sich am Kölner Hauptbahnhof mit einem jugendlichen Prostituierten getroffen.

Haftstrafe ab einem Jahr

Meineid ist ein sogenannter Verbrechensstraftatbestand. Dafür sieht der Gesetzgeber eine Strafe von mindestens einem Jahr Haft vor. Neben dem aktuellen Vorwurf ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Woelki auch wegen des Verdachts der falschen eidesstattlichen Versicherung in zwei Fällen.

Die Staatsanwaltschaft geht von weiteren monatelangen Ermittlungen aus. In den kommenden Wochen muss das sichergestellte Beweismaterial ausgewertet werden. Meineid wird in der Regel mit allen Mitteln des Gesetzes verfolgt. Möglicherweise schaltet sich aber auch der Vatikan in die Belange des Kölner Erzbistums ein.

