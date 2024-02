Offenbar verletzte Schüler Großer Polizeieinsatz an Wuppertaler Gymnasium Stand: 22.02.2024 12:22 Uhr

An einer Wuppertaler Schule läuft derzeit ein Polizeieinsatz mit einem Spezialkommando. Es sollen Schülerinnen und Schüler verletzt worden sein. Nach Polizeiangaben wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal-Elberfeld läuft derzeit ein großer Polizei-Einsatz mit einem Spezialkommando. Es sollen fünf Schülerinnen und Schüler verletzt worden sein. Es soll einen Täter geben. Nach Angaben einer Lehrerin, die sich im Schulgebäude befand, soll der mutmaßliche Angreifer ein Messer und eine Schere verwendet haben. Nach Polizeiangaben wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Auch der Festgenommene wurde dem Sprecher zufolge verletzt. Die Schule ist inzwischen vollständig geräumt. Laut Bild-Zeitung soll ein Jugendlicher auf seine Mitschüler losgegangen sein. Bestätigt ist das von der Polizei noch nicht.

SEK sichert Gebäude

Die Schüler hatten sich in den Klassenräumen verschanzt. Es sind viele Polizisten vor Ort im Einsatz und ein Polizeihubschrauber kreist, berichtet ein WDR-Reporter vor Ort. Das SEK habe die Schule umstellt und werde das Gebäude sichern. Die Schule wurde mittlerweile geräumt, die Schüler sind in Sicherheit. Bislang hält sich die Polizei mit Informationen noch bedeckt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Anlaufstelle für die Eltern

Eine extra Anlaufstelle für Eltern befindet sich an der Südstraße 29 am Parkplatz der Schwimmoper. Die Stadtwerke hatten einen Bus geschickt, in dem sich die wartenden Menschen aufhalten können.

