Wegen Bombendrohung Polizei räumt Bahnhof in Bielefeld Stand: 25.12.2023 17:07 Uhr

Am Bahnhof in Bielefeld läuft ein Großeinsatz der Polizei: Der Bahnhof wurde wegen der Androhung eines Anschlags geräumt. Aktuell suchen Spürhunde den Bahnhof ab.

Gegen 15.20 Uhr am Montag hat laut Polizei ein anonymer Anrufer angedroht, in den nächsten zehn Minuten einen Anschlag auf den Hauptbahnhof Bielefeld zu verüben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Polizeigroßeinsatz: Der Bahnhof Bielefeld wird geräumt

Nach dem Anruf wurden alle Fahrgäste aufgefordert, den Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz zu verlassen. Seit etwa 16:30 Uhr ist das komplette Gebäude geräumt. Auch Schaulustige auf dem Bahnhofsvorplatz sind gebeten worden, das Areal zu verlassen.

Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen und Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Polizisten mit Waffen sichern den Bahnhof. Über Lautsprecher gibt die Polizei durch, dass der Bahnhof erst mal auf unbestimmte Zeit gesperrt bleibt.

Bislang keine Hinweise auf konkrete Gefahr

In einer Mitteilung am Montagabend schreibt die Polizei: "Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Die Ermittlungen zur Identität des Anrufers dauern bei der Bielefelder Polizei an."

Was bedeutet der Polizeieinsatz in Bielefeld für Reisende?

Am Bielefelder Bahnhof halten und fahren wegen der Anschlagsdrohung derzeit keine Züge. Die Deutsche Bahn schreibt, dass es wegen des Polizeieinsatzes am Bielefelder Hauptbahnhof außerdem zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt. Betroffen sei der Abschnitt zwischen Hannover und Hamm (Westf). Einzelne Züge würden umgeleitet und verspäteten sich um etwa 60 Minuten. "Die Halte Herford, Bielefeld und Gütersloh entfallen."

Von den Beeinträchtigungen betroffen ist laut DB folgende Verbindung im Fernverkehr:

ICE-/IC-Züge zwischen Hannover – Minden – Bielefeld – Hamm (W).

Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste, sich sich vor Reiseantritt nochmals zu informieren - zum Beispiel auf bahn.de oder bei der telefonischen Reiseauskunft 030-2970.

Unsere Quelle:



Polizei Bielefeld

Deutsche Bahn

Über dieses Thema berichtet auch die Aktuelle Stunde im WDR Fernsehen um 18:45 Uhr.