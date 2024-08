Trinkwasser möglicherweise verunreinigt Sabotage-Verdacht an weiterem Bundeswehrstandort Stand: 15.08.2024 22:51 Uhr

Weiterer Verdacht eines Sabotageaktes: Im Kreis Euskirchen warnen die Behörden davor, das Trinkwasser wie gewohnt zu nutzen. Sie vermuten, dass es verunreinigt wurde. Ein Zaun an der Wasseraufbereitung im Bundeswehrgelände ist offenbar zerschnitten worden.

Betroffen ist möglicherweise die Stadt Mechernich. Dort soll es zu einem unbefugten Zugang am Trinkwassersystem gekommen sein. Die Stadt schreibt in einer Mitteilung, dass ein Zaun an der Wasseraufbereitung im Bundeswehrgelände zerschnitten worden sei. Aus dem Trinkwasser-Hochbehälter der Bundeswehr wird der Kernort Mechernich, Strempt, Roggendorf, Breitenbenden, Weißenbrunnen, Denrath und der Standort Bundeswehr Mechernich selbst mit Wasser versorgt. Betroffen sind 10.000 Einwohner.

Die Anwohner haben sich spätabends noch mit Trinkwasser eingedeckt

Ein Krisenstab will sich noch in der Nacht darüber Klarheit verschaffen. Experten der Feuerwehr aus Essen sind unterwegs nach Mechernich. Sie sollen schnellstmöglich Proben des Trinkwassers auswerten. Eine Anwohnerin sagte dem WDR:

Hier fahren Feuerwehrwagen mit Lautsprechern und warnen die Bevölkerung, dass kein Trinkwasser mehr benutzt werden darf. Es wurde mir gesagt, der Supermarkt hat bis 22 Uhr auf, dass die Leute schon stürmen, um Wasser zu kaufen.

Anwohnerin in Mechernich

Die Behörden vermuten, dass das Trinkwasser gesundheitsgefährdend verunreinigt worden sein könnte. Vor dem Hintergrund der aktuellen Vorkommnisse am Bundeswehrstandort Köln und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen, werden nachfolgende Handlungsempfehlungen ausgegeben:

Vermeiden Sie unbedingt bis auf Weiteres die Nutzung des Leitungswasser als Trinkwasser, zum Duschen, zur Zubereitung von Nahrung oder zum Waschen der Kleidung.

Das Wasser ist ausschließlich zur Brauchwassernutzung, also für die Toilettenspülung zugelassen.

Die Behörden rufen dazu auf, sich vorsorglich mit einem Vorrat an Trinkwasser einzudecken. Die Stadt Mechernich bereitet eine Notwasserversorgung vor. Sie hat ein Bürgertelefon eingerichtet: 02443 - 494413.

Transparenz-Hinweis: Die interviewte Anwohnerin ist mit einem Mitarbeiter des WDR verwandt und wohnt in Mechernich.

Unsere Quellen:

• Informationen der örtlichen Behörden

• Anwohnerin vor Ort

• Stadt Mechernich

Über dieses Thema berichtete der WDR-Hörfunk am 15.08.2024 um 22 Uhr.