Mutmaßlicher IS-Anhänger Lebenslange Haft nach Messerattacke in Duisburg Stand: 19.12.2023 12:20 Uhr

Im April hatte ein mutmaßlicher IS-Anhänger in Duisburg einen Mann getötet und Tage später in einem Duisburger Fitnessstudio vier weitere schwer verletzt. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Acht Monate nach der Tötung eines Mannes und den anschließenden Messerattacken in einem Duisburger Fitnessstudio hat ein geständiger Islamist die Höchststrafe erhalten. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verurteilte den 27-Jährigen wegen Mordes und vierfachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere seiner Schuld fest, was eine Entlassung nach 15 Jahren Mindesthaftdauer praktisch ausschließt. Zudem verhängte es die anschließende Sicherungsverwahrung.

Täter zeigt sich gleichgültig

Der Syrer zeige keinerlei Reue, kein Mitgefühl und habe weitere Straftaten angekündigt, hatte eine Vertreterin der Bundesanwaltschaft gesagt. Er sei der Losung der Terrorgruppe Islamischer Staat gefolgt, die gesamte Welt zu einem Kriegsschauplatz zu machen.

Die Gleichgültigkeit des Angeklagten sei für die Opfer und ihre Familien schockierend gewesen, hatten die Nebenklagevertreter gesagt. Der Verteidiger hatte keinen Antrag gestellt: "Mein Mandant hat nicht mit mir gesprochen. Am ersten Tag konnte ich ihn noch bremsen, aber dann hat er eine Einlassung abgegeben, die noch über den Inhalt der Anklage hinausging."

Was war bei der Attacke in Duisburg passiert?

Am 9. April hatte der geständige Islamist den 35-jährigen Irfan Dip mit 28 Messerstichen getötet. Ein Zufallsopfer. Der Täter habe "Ungläubige" töten wollen, so der Staatsanwalt.

Neun Tage später, am 18. April, soll Maan D. mit einem Messer auf drei Männer im Umkleidebereich eines Duisburger Fitnessstudios eingestochen haben, um sie zu töten. Einem vierten Mann, der zu Hilfe eilte, soll er in den Oberschenkel gestochen haben. Die Opfer wurden teils lebensgefährlich verletzt und haben schwere gesundheitliche Folgen davongetragen.