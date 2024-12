Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum Zahlreiche Verletzte bei Lkw-Chaosfahrt auf Autobahn Stand: 01.12.2024 09:22 Uhr

Ein Lkw-Fahrer hat auf der A1 und A46 in NRW Unfälle mit 50 Fahrzeugen verursacht. Es gibt acht Schwerverletzte - und erste Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum. Die Aufräumarbeiten auf der A1 dauern an. Fragen und Antworten.

Die Chaosfahrt eines Lkw am Samstagnachmittag wirft auch am Sonntagmorgen noch viele Fragen auf. Ein Überblick.

Nach der Unfallserie mit dem Lkw ist die A1 auf der Strecke Köln-Dortmund zwischen Hagen-West und Gevelsberg weiterhin in beiden Richtungen voll gesperrt - voraussichtlich noch bis zum Mittag. Dort kam der Lkw zum Stehen. Die A46 ist wieder frei.

Der Lkw steht quer auf der A1

Der Lkw sei der Polizei am Samstag schon gegen 16.30 Uhr bei Neuss auf der A46 gemeldet worden - wegen seiner auffälligen Fahrweise. Nach Angaben der Polizei verlor der Lkw außerdem Diesel. Ab dem Kreuz Wuppertal-Nord hatte der Lastwagen bereits mehrere andere Fahrzeuge gerammt. Dort wechselte der Fahrer auf die A1 in Richtung Bremen.

Die Unfallstelle auf der A1 per Drohnenaufnahme von oben

Augenzeugen zufolge war der Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien gefahren. Der Mann habe alle Anhaltezeichen von Polizisten ignoriert. Zwischenzeitlich hatte die Polizei Autofahrer dringend dazu aufgerufen, von der A1 abzufahren.

Beschädigtes Auto neben dem Lkw auf der A1

Die Fahrt des Lkw endete den Angaben zufolge zwischen Gevelsberg und Hagen-Nord, also mindestens 60 Kilometer von Neuss entfernt. Bei Hagen geriet der Lkw in einer Baustelle in den Gegenverkehr, rammte ein weiteres Auto und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Strecke der Chaosfahrt

Einige Autofahrer sprachen von einem Trümmerfeld auf der A1. Nur um Zentimeter habe der Lkw sein Fahrzeug verfehlt, sagte beispielsweise Augenzeuge Florian Koch.

Andere hätten nicht so viel Glück gehabt. "Vor und hinter uns haben sich überall die Autos gedreht", sagt Koch. Völlig ungebremst habe der Lkw-Fahrer "alles kurz und klein gefahren".

Unfallort auf der A1

Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 26 Menschen verletzt. Es gibt acht Schwerverletzte, davon ist einer lebensgefährlich verletzt. Die anderen 18 wurden leicht verletzt.

Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen und in Handschellen abgeführt. Nach Angaben der Polizei ist er Pole und fuhr einen Lkw mit polnischem Kennzeichen.

Ein Feuerwehrmann untersucht die Fahrerkabine des Lkw

Vor Ort haben sich laut Polizei erste Hinweise auf einen möglichen "Alkohol- bzw. Drogenkonsum" beim Fahrer ergeben. Der Mann wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der ärztlichen Untersuchungen solle der 30-Jährige zum Geschehen vernommen werden, sofern dies möglich sei, meldete die Polizei in der Nacht.

Polizisten führen den Lkw-Fahrer ab

Um die Tat aufzuklären, bittet die Polizei alle Zeugen um Hilfe. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt schaltete das Hinweisportal frei. Dort können Zeugen ihre Videos und Bilder hochladen. Das Portal ist unter folgendem Link erreichbar:

