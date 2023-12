Nordrhein-Westfalen Kühlturm am Kraftwerk Voerde gesprengt Stand: 03.12.2023 11:34 Uhr

Es ist das Ende einer Ära: 1970/71 in Betrieb gegangen, war das Kraftwerk in Voerde eines der größten und leistungsstärksten des Betreibers Steag. Nun ist der Kühlturm gesprengt worden.

Am ersten Advent um kurz nach 11 Uhr ist der Kühlturm am Kraftwerk Voerde gesprengt worden. Fast fünfzig Jahre lang ist das Energiekraftwerk am Niederrhein in Betrieb gewesen. 2017 wurde die Anlage stillgelegt. Mit einem großen Sicherheitskonzept geht RWE die Sprengung des 165 Meter hohen Kühlturms am Wochenende an.

Der Kühlturm wird hier schon fehlen. Der Niederrhein ist ja flach von der Landschaft her und wenn der Kühlturm weg ist und die Schornsteine noch abgebrochen werden, dann fehlt hier die Landmarke, die seit 1970 mit den Blöcken West 1 und 2 begonnen wurde und ja immer weiter gewachsen ist. Und von daher fehlt hier schon was in der Landschaft.

Sonderausgabe der Lokalzeit zur Kühlturmsprengung

Der WDR sendet zur Sprengung ein Lokalzeit extra ab 10:43 Uhr bis 11.15 Uhr im WDR Fernsehen und hier im Stream.

Das Kraftwerk ist in den 1970er Jahren errichtet worden und von Anfang an umstritten gewesen. Der Betrieb brachte zwar Arbeitsplätze in die alte Bergwerksregion, Diskussionen um die Sicherheit und den Umweltschutz begleiteten ihn aber von Anfang an. Anwohner klagten vor Gericht. So wurde das Kraftwerk mit speziellen Luftreinigungsanlagen ausgestattet, die zu diesem Zeitpunkt gesetzlich noch nicht vorgeschrieben waren. 2017 ist das Kraftwerk stillgelegt worden.

Zukunft des Areals

Mit dem Rückbau will RWE Platz für neue Anlagen schaffen, die zum Erfolg der Energiewende beitragen sollen. Das Energieunternehmen prüfe den Umbau zu einem Standort, an dem in industriellem Umfang grüner Wasserstoff erzeugt werden kann. Sofern es die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zuließen, sei auch der Bau eines wasserstofffähigen Gaskraftwerks am Standort Voerde denkbar.