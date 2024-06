Schumacher-Familie erpresst? Festnahmen durch Wuppertaler Ermittler

Festnahmen durch Wuppertaler Ermittler Schumacher-Familie erpresst? Stand: 20.06.2024 16:11 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal ermittelt aktuell in einem Erpressungsfall zum Nachteil einer prominenten Familie. Dabei soll es sich um die Familie von Michael Schumacher handeln. Die BILD-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Laut Staatsanwaltschaft Wuppertal hat es mehrere Festnahmen gegeben und es wurden Haftbefehle vollstreckt. Nach WDR-Informationen sind die Verdächtigen am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser hat Untersuchungshaft angeordnet. Der BILD-Zeitung zufolge soll es sich um zwei Männer aus Wuppertal handeln. Das konnte die Staatsanwaltschaft dem WDR nicht bestätigen. Zum Schutz der noch laufenden Ermittlungen gibt sie am Donnerstag keine weiteren Details bekannt.

"Es besteht ein weltweites Medieninteresse", so Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Ob und inwieweit in den nächsten Tagen weitere Details bekanntgegeben werden, konnte Baumert am Donnerstag noch nicht mitteilen.

Nicht die erste Erpressung

Schon einmal wurde die Familie Schumacher erpresst. Der Täter wurde im Jahr 2017 aber schnell ermittelt und vom Amtsgericht Reutlingen in Baden-Württemberg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Im Dezember 2013 war Schumacher bei einem Skiunfall in den französischen Alpen schwer verunglückt. Seitdem schirmt ihn seine Familie vollständig aus der Öffentlichkeit ab.

