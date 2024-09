Café in Mehrfamilienhaus beschädigt Erneute Explosion in Köln Stand: 25.09.2024 06:52 Uhr

In Köln hat es schon wieder eine Explosion gegeben, dabei ist in einem Mehrfamilienhaus ein Café ausgebrannt. Die Polizei prüft, ob der Fall mit anderen Brandanschlägen und Explosionen im Zusammenhang steht.

Zwei Anwohner sind nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden - sie haben eine leichte Rauchgasvergiftung. Weitere Bewohner des Hauses im Stadtteil Pesch sind unverletzt in Sicherheit gebracht worden.

Die Feuerwehr im Einsatz vor dem Café in Köln-Pesch

Anwohner hatten gegen kurz vor 3 Uhr einen lauten Knall gehört. Aus dem Café im Erdgeschoss schlugen Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergreifen. Die unverletzten Anwohner hat die Feuerwehr vorübergehend in einem Rettungsbus untergebracht.

Die Kriminalpolizei prüft jetzt, ob die Explosion mit Brandanschlägen in der vergangenen Woche in Köln und mit einer Serie von Explosionen in Nordrhein-Westfalen zusammenhängt.

