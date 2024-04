Tötungsdelikt im Dortmunder Hafen Polizei nimmt vier Minderjährige fest Stand: 05.04.2024 13:08 Uhr

Im Dortmunder Hafen ist am Donnerstagabend bei einem Streit ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei Kinder und zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Ruderer hatten einen heftigen Streit zwischen mehreren Personen beobachtet und die Polizei gerufen. Bei der Auseinandersetzung war ein 31-Jähriger mehrfach mit einem Messer verletzt worden, so die Staatsanwaltschaft Dortmund.

Wenig später sei der Mann an seinen Stichverletzungen gestorben. Vier Personen waren geflüchtet. Sie seien aber nur wenige Minuten später vorläufig festgenommen worden, so die Ermittler.

Vier Festgenommene sind Kinder und Jugendliche

Bei den vier Personen, die zuerst geflüchtet waren und dann festgenommen wurden, handelt es sich um zwei strafunmündige Kinder und um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren.

Die beiden Kinder wurden nach ihren Aussagen entlassen. Die beiden Jugendlichen sollen im Laufe des Tages von der Polizei vernommen werden. Danach soll entschieden werden, ob sie dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie lassen sich anwaltlich vertreten.

Handyauswertung läuft

Die mögliche Tatwaffe - ein Messer - wurde von einem Polizeihund in der Nähe des Tatorts aufgespürt. Bei der Spurensicherung am Tatort waren auch Taucher der Feuerwehr im Einsatz. Nach einer Obduktion am Freitagmorgen konnte das Opfer identifiziert werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann, der zuletzt keinen bekannten Wohnsitz hatte.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Aktuell werden die Handys der Tatverdächtigen untersucht. Laut Staatsanwaltschaft könnte es sein, dass sie die Tat gefilmt haben.

