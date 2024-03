Proteste in NRW Tausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus Stand: 16.03.2024 21:32 Uhr

In Nordrhein-Westfalen haben sich wieder Tausende Menschen versammelt, um gegen die AfD und Rechtsextremismus zu protestieren. In Essen fand mit einer Schüler-Demo die größte Kundgebung in dem Bundesland statt.

Seit Wochen gibt es in Nordrhein-Westfalen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die AfD. Bei einer Schüler-Demonstration in Essen waren heute etwa 3.000 Teilnehmer dabei, in Düsseldorf haben etwa 1.000 Menschen demonstriert.

Schulen in Essen demonstrieren

Die größte Demo gab es an diesem Samstag in Essen. Dort haben laut Polizei etwa 3.000 Schülerinnen und Schüler der Essener Schulen gegen Rechtsextremismus demonstriert - unter dem Motto "Schule bleibt bunt". Der Demonstrationszug ging auf einer Initiative der Schülervertretungen von zwei Gymnasien in Essen zurück.

Flüchtlingsunterkunft am Düsseldorfer Zoopark

Protest-Pavillon der AfD am Zoopark

Das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer" hatte in Düsseldorf zum Protest gegen eine Kundgebung der AfD aufgerufen. Am Ende demonstrierten knapp 100 AfD-Anhänger gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in der Nähe des Zooparks. An der Gegendemo nahmen laut Polizei rund 1.000 Menschen teil.

Demonstration auch in Recklinghausen

Auch in Recklinghausen wird heute demonstriert. Dort hat das Bündnis "Es reicht" eine Veranstaltung für Vielfalt und Demokratie und gegen Hass und Hetze angemeldet. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit 5.000 Teilnehmern gerechnet. Laut Polizei kamen knapp 500 Demonstranten zum Rathaus.

Die Demonstration hat um 14 Uhr begonnen, seit dem Vormittag wird mit Ständen und Musik auf dem Marktplatz vor dem Rathaus auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Es ist die dritte Demonstration dieser Art in Recklinghausen.

Polizei mit Großaufgebot

Nicht weit entfernt gibt es in Recklinghausen auch eine weitere Demo. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung stammen vornehmlich aus dem Milieu der sogenannten Querdenker, berichtet der WDR-Reporter vor Ort. Angemeldet waren rund 1.000 Menschen, laut WDR-.Reporter vor Ort kamen etwa 80.

Auch in Remscheid gibt es Aktionen für und gegen eine Flüchtlingsunterkunft. Laut Polizei sind etwa 40 Menschen dem Demo-Aufruf von "Pro Remscheid" gefolgt, bei der Gegendemo waren etwa 290.

