Pro-palästinensische Kundgebung Islamistische Banner bei Demo in Essen Stand: 04.11.2023 13:15 Uhr

Nach einer pro-palästinensischen Demo in Essen prüfen Ermittler Bild- und Tonaufnahmen auf strafrechtliche Relevanz: Zu sehen waren Fahnen einer islamistischen Organisation. Außerdem wurde die Errichtung eines Kalifats gefordert.

"Massengrab Gaza", "Stoppt die einseitige Berichterstattung", "Das Kalifat ist die Lösung" - Beispiele für Zitate die auf Plakaten der pro-palästinensischen Demo in Essen am Freitagabend zu lesen waren. Noch am Freitag erklärte eine Polizeisprecherin, dass klare Regeln festgelegt worden seien, was gezeigt und gesagt werden darf.

Pro-Palästina-Kundgebung in Essen

Die Teilnehmenden durften nicht zu Hass und Gewalt aufrufen oder das Existenzrecht Israels leugnen. Fahnen von Organisationen, die als terroristisch eingestuft sind, waren verboten, zum Beispiel die der Hamas oder der Hisbollah. Die pro-palästinensische Demo lief ab 18 Uhr. Gegen 21 Uhr war sie vorbei.

Mehrere Teilnehmende der Pro-Palästina-Demo stehen in der Essener Innenstadt.

Islamistische Banner

Bei der Demo wurden auch schwarze Banner mit weißer arrabischer Aufschrift getragen. Die Aufschrift zeigt das muslimische Glaubensbekenntnis. In diesem Design sind die Banner nach WDR Informationen eindeutig der islamistischen Organisation Hizb ut-Tahrir zuzuordnen.

Pro-Palästina-Kundgebung in Essen

Für die Hizb ut-Tahrir gilt seit 2003 in Deutschland ein Betätigungsverbot. Laut dem Ministerium des Innern ist Islam und Demokratie für die Organisation nicht miteinander vereinbar. Die Hizb ut-Tahrir will "die Scharia als Grundlage und Maßstab staatlichen Handelns im Kalifat durchsetzen". Auch die offene Forderung nach der Errichtung eines Kalifats war auf Plakaten bei dem Protestzug zu sehen.

Organisator der Demo nicht bekannt

Da die Demonstration in Essen von einer Privatperson angemeldet wurde, sind die Initiatoren nicht eindeutig bekannt. Nach Thomas Kufen, dem Oberbürgermeister von Essen, ging es den Initiatoren jedoch "offensichtlich weniger um das Leid der Menschen im Gaza-Streifen, sondern viel mehr um die Verbreitung radikalislamistischer Parolen."

Nur schwer erträglich. Islamisten, Antidemokraten und Judenhasser ziehen geschützt durch das deutsche Grundgesetz durch Essen.

Thomas Kufen, Oberbürgermeister von Essen

Nachvollziehbar ist eine solche Demonstration in Essen für die Bürgerinnen und Bürger nicht, sagt der Bürgermeister. "Aber wie das deutsche Demonstrationsrecht beispielsweise Rechtsextremisten schützt, dürfen auch solche Gruppierungen auf deutschen Straßen und Plätzen demonstrieren." Und auch die Essener Polizei erklärte: "Als Mensch finden wir den Aufmarsch von Demokratie- und Menschenfeinden unerträglich und lehnen ihn ab". Doch trotz allem sei die Polizei neutral und müsse auch solche Demonstrationen begleiten.

Klassische islamistische Geschlechtertrennung

Darüber hinaus gab es bei der Kundgebung, laut Polizei, eine klassische islamistische Geschlechtertrennung, für die Ordner gesorgt hätten. Frauen mussten am Ende laufen und bei der Schlusskundgebung auf einer anderen Fläche stehen, als die Männer.

Die Fahnen der Hizb ut-Tahrir und auch die Geschlächtertrennung während der Demonstration und Kundgebung, deuten laut WDR Informationen darauf hin, dass die islamistische Organisation Hizb ut-Tahrir die Demo in Essen mit initiiert hat. Doch nicht alle Teilnehmer der Demo gehören dadurch automatisch der Hizb ut-Tahrir an, viele haben sich der Demo mutmaßlich auch aus anderen Gründen angeschlossen.

Umgang der Polizei mit der Demo

Am Freitag teilte die Polizei mit, das jeder mit einer Anzeige oder einem Platzverweis zu rechnen hat, der gegen die Verfügungen verstößt. Bei der Demo liefen Beamte des Staatsschutzes mit, die verbotene Parolen und Symbole auch in anderen Sprachen erkennen können. Laut eines weiteren Polizeisprechers seien beispielsweise Flaggen einzeln bewertet worden, die in dem Kontext als Symbol nicht verboten seien.

Am Samstag gab die Polizei nun bekannt, dass sich herausgestellt habe, dass das pro-palästinensische Thema der Kundgebung vorgeschoben war. Ziel der Demo sei es gewesen, eine religiöse Veranstaltung auf den Straßen von Essen durchzuführen.

Weitere Demos am Wochenende

Auch jetzt für dieses Wochenende sind wieder einige Demos für NRW angekündigt. Am Samstag ist für Düsseldorf eine größere Demonstration angekündigt, die sich gegen den Krieg in Gaza wendet. Gleichzeitig plant die Antifa am Nachmittag in Düsseldorf an mehreren Orten pro-israelische Aktionen.

Weitere Demonstrationen sind am Wochenende in Münster, Siegen, Aachen, Bochum, Herne und Köln geplant. Genauere Informationen finden hier:

