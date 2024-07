Rechte queerer Menschen CSD-Parade zieht durch Köln Stand: 21.07.2024 12:04 Uhr

Es ist eine der größten CSD-Paraden in Europa: In Köln werden erneut Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, die sich für Akzeptanz queerer Menschen einsetzen. Und getanzt wird auch.

Von Friederike Müllender

Am Wochenende ist es bunt in Köln. Queere Menschen und viele, die sich an der LGBTQIA-Community erfreuen und sie unterstützen, feiern und demonstrieren in der Altstadt das Straßenfest des "Cologne Pride".

Mehr als eine Million Menschen am Sonntag erwartet

Die Route der Pride-Parade

Zum Höhepunkt am Sonntag dürfte es richtig voll werden: Die Demonstrations-Parade anlässlich des Christopher Street Day in Köln ist eine der größten in Europa. Erwartet werden wieder mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher. Startschuss war am Sonntag um 11.30 Uhr auf der Deutzer Rheinbrücke. Bei der Demo geht es unter anderem um die Forderung nach mehr Akzeptanz und Schutz für queere Menschen.

WDR überträgt live

Die WDR Lokalzeit Köln begleitet die Demonstration durch die Stadt mit einer Sondersendung im Fernsehen. Wir berichten live am Sonntag von 14 bis 15 Uhr.

60.000 Teilnehmende und 90 Wagen

Für die Demo durch die Kölner Innenstadt haben sich insgesamt mehr als 250 Gruppen angemeldet. Darunter Firmen, Jugendeinrichtungen und sogar Gruppen der Kirche. In Summe kommen laut Veranstalter 60.000 Teilnehmende und 90 Paradewagen zusammen.

Auf einem der ersten Wagen fahren auch Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel mit. Die Band hatte bereits am Samstagabend auf dem Heumarkt ein Konzert gegeben. Im Interview mit 1LIVE sprach Bill Kaulitz darüber, warum ihm es wichtig ist, am CSD in Köln teilzunehmen und wie befreiend sein Coming Out war und wie sehr ihn die Reaktionen darauf gerührt haben.

Überfüllung und Gedränge bei Tokio-Hotel Konzert

Schon lange vor dem Konzert von Tokio Hotel war es auf dem Heumarkt voll. Dazu regnete es immer wieder kräftig, weil sich ein Gewitter nahe der Innenstadt zusammengebraut hatte. Trotzdem wurde der Andrang immer größer. Zuschauer kollabierten in der Menge, wohl auch wegen der sommerlichen Temperaturen am Tag. Die Polizei Köln bestätigt gegenüber dem WDR, dass es auf dem Platz zu voll geworden sei und die Beamten Amtshilfe leisten mussten. Der Veranstalter war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Weniger Müll auf den Straßen geplant

Um den Müll auf den Straßen zu reduzieren, dürfen Flyer und Werbegeschenke nur noch persönlich an Menschen überreicht werden. Auch für die Glasflaschen haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen: Die Grüngürtelrosen, ein Kölner Männerchor, läuft in diesem Jahr mit der Demo und nimmt Glasflaschen entgegen - sowohl von Teilnehmenden der Demo als auch von Menschen am Straßenrand. In diesem Jahr gelten zum ersten Mal strengere Regeln für die Gestaltung der Lkw und Wagen. Das Logo der Firma darf zwar zu sehen sein, die politische Botschaft muss aber überwiegen.

Das Wetter fest im Blick

Nachdem es bereits am Samstagabend erste Hitze-Gewitter in Köln gab, drohen auch am Sonntag erneut Gewitter. Um auf die aktuellen Wetterlage gezielt reagieren zu können, hat der Veranstalter extra einen Meteorologen vor Ort, der nicht nur die verschiedenen Wettermodelle im Blick hat, sondern auch die aktuelle Lage. Sollte es zu einem Starkregen-Ereignis kommen, informiert der Verein Cologne Pride über seine sozialen Netzwerke, Infotafeln und Lautsprecherdurchsagen.

Unsere Quellen: