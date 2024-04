Tödlicher Brand in Solingen Ehemaliger Mieter als Verdächtiger gefasst Stand: 10.04.2024 13:32 Uhr

Rund zwei Wochen nach dem Brand in einem Wohnhaus in Solingen, bei dem vier Menschen ums Leben kamen, wurde ein Verdächtiger gefasst. Gegen den 39-Jährigen wird auch wegen eines Angriffs mit einer Machete ermittelt.

Am Montag war in Solingen ein 40 Jahre alter Mann mit einer Machete lebensgefährlich verletzt worden. Als Verdächtigen nahm die Polizei einen 39-Jährigen fest. Im Laufe der Ermittlungen stellten Polizei und Staatsanwaltschaft fest: Dieser Mann ist wohl auch für die Brandstiftung in einem Wohnhaus in Solingen verantwortlich. Dabei kam vor zwei Wochen eine junge vierköpfige Familie ums Leben.

Die verstorbenen Eltern waren 28 und 29 Jahre alt, eine Tochter knapp drei Jahre und ein Säugling erst fünf Monate alt. Die Familie aus Bulgarien schaffte es nicht mehr ins Freie, weil die hölzerne Treppe des Altbaus in Brand geraten war. Außerdem gab es bei dem Brand mehrere Schwerverletzte.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und versuchten Mordes. Sachverständige haben Spuren von Brandbeschleuniger im hölzernen Treppenhaus des Mehrfamilienhauses entdeckt.

Tatverdächtiger soll ehemaliger Mieter gewesen sein

Laut Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige früher im Hinterhaus des Brandhauses gewohnt haben. Ihm soll wegen Mietschulden gekündigt worden sein. Zwischen dem Mann und der Vermieterin soll es einen Streit gegeben haben, die Brandstiftung könnte möglicherweise ein Racheakt gewesen sein. Belastbare Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat gibt es bisher nicht, so die Ermittler.

Polizeipräsident Markus Röhrl, Björn Goecke, Leiter der Mordkommission, Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt und Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert bei der Pressekonferenz in Wuppertal (von links)

Auf die Spur des Beschuldigten kamen die Ermittler durch die Auswertung mehrerer Überwachungskameras an dem betroffenen Haus sowie Aussagen der Vermieterin. Bei einem Abgleich habe festgestellt werden können, dass es sich bei dem ehemaligen Mieter und dem Menschen aus den Aufnahmen um denselben Mann handelte.

Das Haus in der Grünewalder Staße, in dem der Mann das Feuer gelegt haben soll, und der Ort, an dem er einen Menschen mit einer Machete angegriffen haben soll, liegen etwa einen Kilometer auseinander.

Macheten-Angriff wegen Drogengeschäft

Bei der mutmaßlichen Auseinandersetzung mit der Machete am Montag soll es um ein Drogengeschäft gegangen sein.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Mann sei früher bereits wegen Unterschlagung und Diebstahl geringwertiger Sachen aufgefallen, sagte der Wuppertaler Staatsanwalt.

Schlimme Erinnerungen an Solingen 1993

"Der Brandanschlag hat schlimme Erinnerungen an Solingen 1993 und Verunsicherung hervorgerufen", sagte der Polizeipräsident. Dass nach rund zwei Wochen ein Ermittlungserfolg gelungen sei, sei befreiend.

Am 29. Mai 1993 hatten vier Rechtsextreme das Haus der türkischen Familie Genc in Solingen in Brand gesetzt. Bei dem fremdenfeindlichen Angriff wurden fünf türkische Mädchen und Frauen getötet.

