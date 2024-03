Bedburg-Hau in NRW Mehrere Tote bei Brand in Seniorenheim Stand: 04.03.2024 05:58 Uhr

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bedburg-Hau in Nordrhein-Westfalen sollen am Morgen vier Menschen ums Leben gekommen sein. Zudem soll es mindestens 58 Verletzte geben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr heute Morgen gegen 5 Uhr war die Situation dramatisch, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Teilweise mussten die Feuerwehrleute Fenster einschlagen, um die Heimbewohner zu retten.

Feuer hat sich weit ausgebreitet

Das Feuer hatte sich schon so weit ausgedehnt, dass die Feuerwehrleute Teilbereiche des zweigeschossigen Gebäudes nicht mehr betreten konnte. Ein Teil der Bewohner wird derzeit noch in der Seniorenresidenz behandelt. Andere wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter den Verletzten sind auch ein Polizist und ein Feuerwehrmann. Wie der Brand ausbrechen konnte, ist noch unklar.

