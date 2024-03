"Mögliche Bedrohungssituation" Großer Polizeieinsatz in Aachener Krankenhaus Stand: 04.03.2024 19:54 Uhr

In Aachen läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei rund um eine Klinik in der Innenstadt. Es gebe Hinweise auf eine "mögliche Bedrohungssituation", so die Polizei. Eine Etage der Klinik wird geräumt.

Wie die Aachener Polizei mitteilte, es halte sich eine "verdächtige Person" in der Klinik auf - dabei handele es sich um eine Frau. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist am Luisenhospital im Einsatz. Derzeit wird die Etage, in der sich die verdächtige Person verschanzt hat, geräumt.

Die Polizei nimmt die Lage sehr ernst, die gesamte Straße vor dem Luisenhospital ist voller Einsatzfahrzeuge. Eine Geiselnahme an der Klinik wollte die Polizei bisher weder bestätigen noch dementieren. Auch die Feuerwehr ist vor Ort, da vom Krankenhaus eine Rauchentwicklung gemeldet wurde.

Derzeit ist auch ein Streckenabschnitt der Deutschen Bahn im Westen der Stadt gesperrt. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen zu überprüfen. Zurzeit ist noch unklar, wie lange der Einsatz dauern wird.

Inzwischen läuft die Räumung des rückwärtigen Teils des Luisenhospitals. Anwohner werden von der Polizei gebeten, den abgesperrten Bereich um das Krankenhaus zu meiden.

