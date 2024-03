Bahn Bauarbeiten im Ruhrgebiet - Ausfälle im Fernverkehr Stand: 18.03.2024 20:23 Uhr

Ab Freitag müssen Bahnkunden, die zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland unterwegs sind, mit erheblichen Behinderungen rechnen. So halten an mehreren großen Bahnhöfen keine Fernzüge mehr.

"Der Streckenabschnitt zwischen Essen und Düsseldorf wird in den Osterferien zur Großbaustelle", schreibt die Bahn in einer Pressemitteilung. Der Konzern will rund um Duisburg so viele Baumaßnahmen in zwei Wochen bündeln wie möglich - und zwar von Freitag, 22. März, ab 21 Uhr bis Montag, 8. April, um 5 Uhr.

Umleitungen und Ausfälle im Fernverkehr

Die Arbeiten führen laut Bahn zu Beeinträchtigungen auf den Strecken zwischen Duisburg und Essen beziehungsweise Oberhausen und weiter bis nach Düsseldorf.

Züge müssen umgeleitet werden

Während der Bauarbeiten werden die Züge des Fernverkehrs größtenteils zwischen Köln beziehungsweise Düsseldorf und Dortmund umgeleitet.

Dabei halten die Züge nicht mehr an diesen Bahnhöfen:



Düsseldorf Flughafen

Duisburg Hbf

Mülheim (Ruhr) Hbf

und Oberhausen Hbf.

Teilweise entfallen die Züge zwischen Köln und Essen, Düsseldorf und Essen sowie Düsseldorf und Dortmund, wie die Bahn weiter mitteilt.

Umleitungen, Ausfälle oder Ersatzverkehr bei Regionallinien

Viele Bauarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof

Im Regional- und S-Bahnverkehr können zwischen den Hauptbahnhöfen von Mülheim (Ruhr) und Duisburg und zwischen Oberhausen und Duisburg keine Züge fahren. Einschränkungen gibt es auch zwischen Duisburg und Düsseldorf. Bei allen Regionallinien auf diesen Streckenabschnitten gibt es Umleitungen, Ausfälle oder einen Ersatzverkehr. Konkret sind das:



Ersatzbusse soll es auf den Strecken Oberhausen - Duisburg, Essen - Mülheim - Duisburg sowie Essen - Düsseldorf geben. Die angepassten Fahrpläne sollen in den Auskunftssystemen der Bahn angezeigt werden - also etwa auf der Verbindungssuche auf bahn.de.

Zahlreiche Bahn-Bauprojekte während der Osterferien

Während der anstehenden Sperrung will die Bahn unter anderem Brücken modernisieren, Lärmschutzwände fertig bauen und Oberleitungen erneuern. Die Arbeiten hat die Bahn in die Ferienzeit gelegt, weil dann weniger Fahrgäste unterwegs seien.

Die wichtige Strecke im Ruhrgebiet war in den vergangenen Herbstferien schon einmal gesperrt. Auch für knapp zwei Wochen während der kommenden Sommerferien (22. Juli bis 2. August) ist schon eine Sperrung angekündigt.

Unsere Quellen: