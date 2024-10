Bandengewalt in Köln Schlüsselfigur hinter Explosionen festgenommen? Stand: 04.10.2024 19:09 Uhr

Im Fall der Explosionsserie in Köln hat die Polizei in Paris einen 22-Jährigen festgenommen. Ermittler vermuten, dass er eine Schlüsselfigur im Krieg der Drogenbanden sein könnte.

Die Ermittler halten ihn für eine "Schlüsselfigur" im mutmaßlichen Drogengeschäft, das Ausgangspunkt für die Explosionsserie gewesen sein soll, die in den vergangenen Monaten Köln und andere Orte erschüttert hatte.

Wie der WDR aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll es sich um einen Deutsch-Iraker handeln. Er soll an einem Geschäft mit mindestens 700 Kilogramm Marihuana beteiligt gewesen sein. Das Rauschgift lagerte in einer Halle in Hürth bei Köln.

Dort sollen andere Drogenhändler 300 Kilogramm des Rauschgifts gestohlen haben. Der Diebstahl war nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft Auslöser für eine Reihe von Entführungen, Sprengstoff- und Brandanschlägen im Rheinland.

Staatsanwaltschaft beantragt Ausflieferung

Der 22-jährige mutmaßliche Drogenhändler, den die Polizei in Frankreich gefasst hat, soll nach dem Drogendiebstahl geflüchtet sein. Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte eine internationale Fahndung nach ihm eingeleitet.

Jetzt will die Kölner Staatsanwaltschaft die Auslieferung des Mannes nach Deutschland erreichen. Das Auslieferungsverfahren sei bereits eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Quellen:



Polizei und Staatswaltschaft Köln

WDR-Informationen aus Ermittlerkreisen

